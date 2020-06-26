"Я тебя сегодня разорву": жертва изнасилования в Кагарлыке рассказала детали той ночи

Женщина признается, что боится за свою жизнь и за свою семью.

Пострадавшая 26-летняя Неля Погребицкая, которую в ночь на 24 мая пытали и изнасиловали полицейские в отделении полиции в Кагарлыке, рассказала как, пережила ту ночь и как изменилась ее жизнь теперь.

Своей историей она поделилась в интервью "Украинской правде".

Женщина, которая самостоятельно воспитывает больную ДЦП дочь говорит, что боится за свою жизнь и за свою семью, а также хочет уехать из села, поскольку там нет работы.

"Живем вот испуганные. Пугаюсь хожу людей... Но надо куда-то с этого села выезжать, это точно. Отец говорит, да не бойся, ничего не будет. Но я боюсь. У меня нет ни работы, ни защиты... Вроде и привыкла в селе, огород люблю. На огород, чтобы все свое – пошел, вырвал. Но вот такое как случилось. Не знаю, что и думать, что дальше делает. Привыкли, что в селе, и садик около. Но работы нет в селе", - рассказала Неля.

По словам Погребицькой, Николая Кузив она ранее видела несколько раз, а Сергея Сулима той ночи увидела впервые. С Николаем в прошлом уже был эпизод с грубым домогательством и словесным насилием.

"Как-то сидели в соседа Миши (сосед Нели, который дружил с правоохранителем Николаем Кузив. - ред.) он приехал, зашел в дом. Сказал всем убираться из дома, потому что он здесь хозяин, все вышли, а я долго собиралась из-за малой. Тогда он подошел ко мне, взял за подбородок и говорит: "Посмотри мне в глаза. Если, говорит, я тебе позвоню, если ты ко мне не выйдешь, то ты знаешь, где я работаю, ты знаешь, что я могу сделать, ты всегда мне дашь", - призналась женщина.

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В мае тот же сосед попросил Нелю дать показания в деле об ограблении магазина в селе. Женщина говорит, что не могла понять, что именно она должна рассказать полиции, поскольку на месте инцидента ее не было.

"Когда Миша попросил дать показания, я думала это все на минут 15. А потом у меня забрали телефон и началось. Я и не думала, что оно такое может быть. Где-то с 7-6 вечера, и в 4:15, помню, уже я вышла. Николай, как зашел, вытащил противогаз. Надевает на меня, я чуть не задохнулась. Но как-то все равно вырвалась. И я не помню, или он меня так ударил, что нос разбил, или я в противогазе была. Потому как сбросил противогаз, говорит, "пошли в туалет", на низ меня повел. Я посмотрела в зеркало – вся в крови, даже не чувствовала уже ничего. Он говорит "Умывайся водой". А воды не было, я рукавом вытерлась. Уже даже боли не чувствовала", - говорит она.

По словам потерпевшей, в отделении были люди, которые все слышали и видели, но никто так и не помог.

"Потом как я упала, то за волосы меня тянул, то с ноги, с кулака, синяки такие были. Тогда к себе в кабинет повел, пистолет наставил, опять толкал. И зажигалкой баловался. Говорит, косы тебе сжечь, или что тебе сделать. В общем, что хотел, то и делал. Уже как только поиздевался с меня, уже сил не было. А этот Сергей потом пришел, его не было, и начал вот это "Я тебя разорву, будешь моя сегодня". Думаю, будет бить, или что он будет делать. А он меня в 1 или 2 ночи завел в кабинет, где был диван. И уже давай ко мне "Раздевайся, все". Не буду я раздеваться, отпустите, говорю, домой, ребенок малый ждет меня. Он давай ко мне приставать, на диван и все: будешь все делать, как я тебе скажу", - вспоминает Неля.

Женщина говорит, что в селе большинство людей ее поддерживают, а другие кагарлыкские девушки, которые тоже пострадали от насилия, завили, что тоже придут в суд и расскажут о пытках.

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь с 23 на 24 сотрудники отделения полиции в Кагарлыке Сергей Сулима и Николай Кузив в своем кабинете пытали и изнасиловали женщину, которую вызвали как свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловали.

Потерпевшая сама обратилась в больницу и указала на полицейских. После огласки их отстранили, подразделение расформировали.

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