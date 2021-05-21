На каком основании уже уволенному патрульному выдавали оружие и отправляли патрулировать улицы Днепра остается неизвестным.

Патрульный полицейский из Днепра Максим Колыняк, который ранее заявлял об избиении коллегами, получил информацию о том, что 14 мая был уволен с должности.

Об этом стало известно сегодня во время встречи Калыняка с руководством Управления патрульной полиции (УПП) в Днепропетровской области, сообщил местный телеканал "D1".

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На встрече присутствовали глава местного УПП Андрей Калюжный и начальник отдела мониторинга и аналитического обеспечения Александр Хорольский.

Как сообщает издание, одной из тем разговора стала полученная информация об увольнении Калыняка из полиции, которое якобы произошло 14 мая.

Руководство областного Управления патрульной полиции подтвердило эту информацию.

В ответ на это Калыняк спросил: "А каким образом я 16-го и 17-го числа заступил на смену, с оружием?"

Калюжный и Хорольский ответили, что законодательством на выполнение дисциплинарного взыскания даётся месяц со дня его применения.

Такая норма действительно существует в Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины, отмечает D1. Но в этом же документе написано, что взыскание выполняется немедленно. Что было сделано и подтверждено руководством УПП в Днепропетровской области.

"На каком основании уже уволенному Калыняку выдавали оружие и отправляли патрулировать улицы Днепра - остается неизвестным", - пишет издание D1.

Избиение в Днепре патрульного его коллегами: что известно

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Ранее стало известно, что в Днепре трое сотрудников полиции избили патрульного. Инцидент произошел 17 мая в здании Управления патрульной полиции в Днепропетровской области. Потерпевшим оказался старший сержант Максим Колыняк.

По словам Колыняка, после того, как в конце рабочего дня он сдал табельное оружие, начальство решило ознакомить его с каким-то приказом. Он решил зафиксировать это на видео, что, по словам Колыняка, вызвало агрессию со стороны его руководителя Вячеслава Маслюка - замначальника УПП в Днепропетровской области. У старшего сержанта выбили из рук телефон, после чего двое коллег схватили его, а начальник начал наносить удары кулаками по лицу и туловищу.

По версии Колыняка, драка произошла из-за того, что он планировал донести до высшего руководства информацию о коррупции и произволе в органах патрульной полиции Днепропетровской области.

Позже замначальника УПП Вячеслав Маслюк прокомментировал драку с подчиненным Максимом Калыняком.

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Автор: Александр Топчий