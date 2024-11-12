Из-за паузы в бронировании мощные экспортные отрасли начали терять работников, - ICC Ukraine

Владимир Щелкунов подчеркнул, что больше всего от паузы в бронировании страдают именно те субъекты экономики, которые дают весомый вклад в оборонную способность страны, так обеспечивают экспортный потенциал.

Из-за остановки бронирования мощные украинские предприятия, которые обеспечивают налоговые поступления и валюту от экспорта, начали терять ценных работников - часть мобилизовали, а некоторые просто уволились. Поэтому важно как можно скорее восстановить бронирование, чтобы не навредить экономике, которая и так обескровлена из-за войны. Об этом рассказал президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов.

"Победа куется в экономике, и прежде всего - в реальном секторе производства. Мы понимаем беспокойство государства относительно определенных пробелов в предоставлении статуса стратегического предприятия. Но приостанавливать подтверждение возможности бронирования нельзя. Здесь следует подходить умеренно. Ведь предприятия, заводы и фабрики, которые работают в правовом поле и добросовестно платят налоги, могут оказаться в ситуации, когда их высококлассные специалисты будут мобилизованы. Уже сейчас наблюдается тенденция, когда работники начинают увольняться. А если мы говорим о специфических производствах - металлургии, горно-добывающих отраслях, портах - где мужская составляющая в коллективах очень высока, - здесь могут возникнуть большие проблемы", - пояснил Щелкунов.

При этом он подчеркнул, что больше всего от паузы в бронировании страдают именно те субъекты экономики, которые дают весомый вклад в оборонную способность страны, так обеспечивают экспортный потенциал.

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"О важности поступления валюты в страну в нынешних условиях даже не стоит говорить. Поэтому следует взвешенно посмотреть на ситуацию, и не принимать непродуманных решений. Мощные предприятия готовы максимально способствовать и подтверждать статус, который позволяет им бронировать работников. Для этого не стоит приостанавливать бронирование, это можно делать в процессе. Мы сейчас не имеем права делать ни одной ошибки, которая бы смогла навредить экономике, которая и так в тяжелом состоянии", - резюмировал Щелкунов.

Напомним: после принятия решения правительства от 8 октября по аудиту решений о признании предприятий критически важными для экономики процесс бронирования фактически был парализован, что вызвало протесты со стороны многих бизнес-ассоциаций. Позже правительство своим протокольным решением разрешило перебронировать работников, которые имели такой статус до 31 мая. Сейчас предприятия ждут соответствующих нормативных актов, которые должны наконец запустить процесс перебронирования.