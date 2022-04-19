В городе серьезно пострадал как жилой фонд, так и инфраструктура.

Для восстановления уничтоженного или поврежденного жилого фонда Ирпеня требуется около $850 млн.

Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин. Он уточнил, что сюда входят как квартиры, так и частные жилые дома.

В то же время, стоимость восстановления уничтоженной городской инфраструктуры по предварительным подсчетам составляет около $150 млн.

Таким образом, для восстановления всей инфраструктуры Ирпенской общины после масштабных разрушений, нанесенных российскими оккупантами, необходим миллиард долларов.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля стало известно, что в освобожденном от российской оккупации Ирпене повреждено более 1 тыс. зданий, 115 полностью разрушены. Об этом в Telegram сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин со ссылкой на данные спутникового центра ООН Unosat. "В Ирпене повреждено более 1000 зданий: 115 разрушено полностью, 698 значительно повреждено, 187 частично повреждены. Это - 71% от территории города", - сказано в сообщении.

Вас також можуть зацікавити новини: