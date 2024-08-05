София Особа отметила, что сейчас семье нужно некоторое время.

Дочь языковеда, общественного деятеля Ирины Фарион София Особа заявила, что будет продолжать дело своей матери. По ее словам, в планах есть создание общественной организации и благотворительного фонда.

"Все будет, и YouTube-канал ее тоже будем вести. Но сейчас немножко надо отойти, пусть пройдет 40 дней. Мы планируем создать общественную организацию, благотворительный фонд, уже выпустили марку с конвертом. Затем планируем сделать памятные знаки. Также думаем где-то в октябре издать книгу ее цитат, она уже почти готова, - "Орлицы не исповедуются перед гиенами". Будем продолжать проекты, которые она делала", - заверила она в интервью "УНИАН".

Журналистка рассказала, что во Львове планируют назвать улицу в честь Ирины Фарион, а в Киеве просят установить памятник или памятную доску, а также присвоить языковеду звание Героя Украины. София ответила, что об этом думает.

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"О памятнике ничего не слышала, но думаю, что надо делать все, чтобы Ирину Фарион помнили. Нам все хотят помочь. Но прежде чем помочь, надо согласовывать с семьей", - подчеркнула дочь погибшей.

Однако София Особа отметила, что в политику не пойдет, однако дело матери будет продолжать.

"Нет, я - не политик, это не мое. Дело мамы буду продолжать, но в политику не пойду", - отметила она.

Убийство Ирины Фарион - что известно

Как сообщал УНИАН, 19 июля на Ирину Фарион было совершено покушение. В результате выстрела языковед получила ранение головы. Врачи пытались ее спасти, однако она умерла в больнице в тот же вечер.

25 июля стало известно о задержании подозреваемого в убийстве общественного деятеля. Им оказался 18-летний парень из Днепра Вячеслав Зинченко.

Позже сообщалось, что он отказался от дачи показаний. По словам адвоката, его клиент имел такое право и им воспользовался. Кроме того, юрист отметил, что доказательств причастности его подзащитного к убийству Фарион, по его мнению, нет, а доказательная база сомнительна.

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