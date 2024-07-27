Ежемесячно реестр лудоманов в Украине пополняется в среднем на 760 человек.

С начала 2024 года количество украинцев, страдающих игорной зависимостью, выросло вдвое. Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

Отмечается, что Реестр лудоманов сейчас насчитывает 7 874 человека. При этом 4 585 человек были включены в реестр за первые шесть месяцев 2024 года - это на 18% больше, чем за предыдущие 2,5 года в целом.

"Ежемесячно реестр пополняется, в среднем, на 760 человек. Рекордным оказался апрель 2024 года, когда в Реестр был включен 1 041 человек. Всего за три года существования перечня в него попало 8 456 человек с игровой зависимостью, 94% из которых - за последние 1,5 года", - говорится в сообщении. Видео дня

Игорный бизнес в Украине - последние новости

Верховная Рада готовит новый закон об азартных играх. Нардепы жалуются, что ранее реализованная легализация игорного бизнеса состоялась "через одно место".

Документ, в частности, предлагает ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, создать более жесткие ограничения по рекламе и убрать "любые упоминания военных, чтобы не манипулировали этим в рекламе".

Также УНИАН сообщал, что заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий заявил, что давление на него связано с расследованием дел по игорному бизнесу.

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