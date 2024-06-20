Заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий связывает медийную активность вокруг его персоны с расследованием уголовных дел в отношении игорного бизнеса. Об этом прокурор заявил в интервью Украинским новостям, отметив, что имеет доказательства. В последнее время в СМИ вышел ряд материалов относительно Вербицкого и женщины, с которой он имеет отношения. В этих материалах утверждалось, что заместитель генерального прокурора может легализировать с помощью этой женщины незадекларированные доходы. НАБУ начало уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения Вербицкого.

"Я сам максимально заинтересован во всестороннем, объективном и независимом расследовании всех обстоятельств этой ситуации. Положения Закона Украины "О прокуратуре" не предусматривают отстранение прокурора от исполнения обязанностей на этапе служебного расследования, что является гарантией независимости прокурора. Поэтому сегодня я сам обратился к Генеральному прокурору с просьбой перераспределить все мои обязанности между другими заместителями на время проведения служебного расследования", - заявил Вербицкий.

Заместитель Генпрокурора сказал, что медийное давление на него связано с резонансными расследованиями относительно незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса. По его словам, благодаря деятельности правоохранительных органов за последние годы значительно увеличились поступления в бюджет - с 49 млн грн в 2021 году до 7,2 млрд грн только за 5 месяцев в 2024 году.

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"То есть очень большие деньги, которые раньше шли в частные карманы, теперь платятся государству. Конечно, люди, которые потеряли миллиардные нелегальные доходы и получили статус подозреваемых в уголовных производствах, заинтересованы в том, чтобы их дела развалились. Поэтому происходит давление на меня, на других прокуроров и свидетелей", - заявил Вербицкий.

В интервью заместитель Генпрокурора не назвал конкретные предприятия или людей, которые стоят за этим давлением, но сказал, что одно из дел касается частного банка, а некоторые фигуранты находятся в международном розыске. Государственная налоговая служба установила нарушений на 7 млрд грн в этом банке.

На вопрос, есть ли у него доказательства, что давление связано именно с этим банком, Вербицкий заявил: "у меня есть такие доказательства, но не могу во всех деталях это рассказать, потому что это является тайной досудебного следствия и это может повредить расследованию уголовного производства".

"Честно, хотелось бы ответить, чтобы общество видело что происходит вокруг этой ситуации и как лица, которые подозреваются в совершении преступлений пытаются, по моему мнению, таким образом избежать ответственности", - сказал Вербицкий.