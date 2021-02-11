На сегодняшний день список состоит из 171 человека.

Так называемый «черный список» Министерства культуры и информационной политики Украины пополнился еще семью российскими музыкантами и актерами.

Читайте такжеПевица Алена Апина попала в "черный список" МинкультаОб этом свидетельствует информация, размещенная на официальном сайте Минкульта.

На этот раз в «черном списке» оказались участники группы «Хор Турецкого» - Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов, а также актеры Роман Курцын и Евгения Лапова, которые снимались в фильме «Крым».

Все они также попали на сайт «Миротворец» за «сознательном нарушении государственной границы Украины, отрицании российской агрессии, участии в пропагандистских мероприятиях в оккупированном Крыму».

Черный список Минкульта

Список представляет собой перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Всем им запрещен въезд в страну.

На сегодняшний день список состоит из 171 человека, среди которых Сергей Безруков, Олег Газманов, Михаил Боярский.

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Автор: Катерина Шварц