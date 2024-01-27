Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины (СБУ) при содействии Министерства обороны (МО) разоблачила схему хищения государственных средств во время закупки боеприпасов. По данным следствия, к сделке причастны бывшие и действующие чиновники МО и руководители аффилированных компаний, сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что злоумышленники пытались украсть почти 1,5 млрд бюджетных гривен на приобретении 100 тыс. минометных выстрелов для ВСУ.

Так, по данным следствия, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов с поставщиком вооружений "Львовский арсенал". Затем Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом.

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"После получения средств менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину. Однако та не отправила ни одного артснаряда в наше государство, а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах", - говорится в сообщении.

В спецслужбе уточнили, что остальная сумма от Минобороны осталась на счетах украинской компании в одном из столичных банков.

"В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ задокументировали схему хищения государственных средств и установили всех лиц, причастных к сделке. Благодаря принятым СБУ мерам похищенные средства арестованы, решается вопрос об их возвращении в бюджет Украины", - сообщили в спецслужбе.

Там также уточнили, что пятерым фигурантам производства сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой). В частности, подозрение получили: бывший и нынешний руководители Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, глава и коммерческий директор компании "Львовский арсенал", а также их сообщник - представитель иностранной коммерческой структуры.

"СБУ задержала одного из фигурантов на попытке выехать за пределы Украины, поэтому сейчас он находится под стражей. Вопрос о мерах пресечения для других фигурантов пока решается. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - резюмировали в СБУ.

Хищения в армии - последние новости

В декабре СБУ ликвидировала коррупционную схему приобретения боеприпасов для ВСУ на почти 1,5 миллиарда гривен. В частности, в столице был задержан руководитель одного из главных управлений Министерства обороны, который причастен к сделке.

Следователи подозревают, что чиновник в декабре 2023 года подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских защитников. Но тогда бюджетные средства не были переведены на счета спецэкспортера. Новосозданное Агентство оборонных закупок Минобороны впоследствии заключило более выгодный контракт на поставку таких же артснарядов с этим же производителем.

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