Заседание парламентской комиссии по расследованию коррупции в ВПК состоится 14 марта

Накануне журналисты "Наших грошей" выпустили финальный эпизод своего расследования коррупции в оборонке.

Заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений относительно фактов хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы произойдет в четверг, 14 марта.

Читайте такжеЛуценко: информация Бигуса появилась на финальной стадии расследования ГПУ по "Укроборонпрома"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Он отметил, что разговаривал с председателем ВСК Иваном Винником, который сообщил о согласованном решении со всеми членами комиссии - заседание назначено на четверг, начало - в 14.15.

Как сообщал УНИАН, Временная следственная комиссия Верховной Рады для проведения расследования сведений по фактам хищений в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год была создана в июне 2018 года.

28 февраля 2019 года Верховная Рада предоставила этой ВСК полномочия расследовать обнародованную журналистами информацию о злоупотреблениях в госконцерне «Укроборонпром».

Сегодня, 12 марта, председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что якобы на совещании с участием председателя ВР и лидеров фракций была достигнута договоренность о проведении заседания ВСК сегодня.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наші гроші з Денисом Бігусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии.

Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом, группа якобы получила от "Укроборонпрома" по меньшей мере 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой". 26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об увольнении его с должности.

"Наші гроші", тем временем, выпустили еще несколько серий своего расследования. Так, 4 марта был обнародован сюжет, согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

Накануне, 11 марта, журналисты выпустили финальный эпизод расследования, в котором, в частности, обвинили в причастности к схемам правоохранителей.