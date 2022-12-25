Жители Херсона поразили пользователей своей отзывчивостью. Люди, которые вчера пережили очередной удар по городу, массово пошли сдавать кровь чтобы помочь тем, кто получил ранения.
Впечатляющим фото с херсонцами поделился в Facebook житель города Виталий Богданов. Он показал очереди в пункте, где люди могут сдать кровь. Оказалось, что помочь пострадавшим хочет очень много горожан.
"Когда в воскресенье пришел сдавать кровь, а тут очередь до вторника! Херсонцы - вы невероятные!",- написал он.
В комментариях пользователи отметили, что они гордятся жителями города, который недавно освободили от рашистов. Херсонцы поражают своей смелостью и чуткостью, ведь они заботятся о тех, кто пострадал от атак россиян.
"Я горжусь нашими херсонцами!", "Спасибо вам, родные херсонцы! Пусть Рождество принесет в Украину долгожданную победу! Молимся за вас", "Действительно, херсонцы невероятные", - отметили пользователи в комментариях.
Ужасный обстрел Херсона 24 декабря
Российские оккупанты обстреляли центр Херсона. Рашисты ударили по жилому району.
"Херсон. Россияне совершили очередной террор - обстреляли центр города! Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, много людей на улице", - прокомментировали преступление россиян в ОП.
Вечером стало известно, что количество раненых возросло до 68 человек, а число погибших - до 10 человек. Оккупанты намеренно били по гражданским, рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.