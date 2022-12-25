Юрий Соболевский отметил, что в местах "прилетов" не было военных или критической инфраструктуры.

Российские оккупанты при обстреле Херсона 24 декабря специально били по месту, где был гражданские. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

"О Херсоне - это был сознательный террористический акт. Там не было рядом ни одной военной цели, ни одного объекта критической инфраструктуры, по которым так же они бьют. Это был исключительно удар по тем локациям, где они на 100% знали, что там есть скопление людей", - рассказал первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире телемарафона.

Он указал, что оккупанты ударили возле Центрального рынка и рядом с центральным супермаркетом возле площади Свободы на улице Ушакова, где всегда полно людей. Чиновник отметил, что часть пострадавших в тяжелом состоянии и за их жизни борются врачи.

Видео дня

Удар по Херсону 24 декабря - что известно

Россияне 24 декабря ударили по Херсону, в результате чего погибли 10 человек, а еще 68 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский обвинил Россию в терроре мирного населеняи Херсона. В МВД сообщили, что в результате атаки загорелись 66 легковушки.

При этом министр обороны Алексей Резников заявил, что катастрофических последствий от ударов РФ можно избежать, если Украина получит больше артиллерии, средств контрбатарейной борьбы и боеприпасов.

Вас также могут заинтересовать новости: