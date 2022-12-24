В Минздраве рассказали, какие ранения при ударе получили люди.

В результате обстрела оккупантами Херсона, количество погибших возросло до 10 человек, еще 58 получили ранения.

Данніе о количестве жертв обстрела уточнил глава Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич.

"На этот момент у нас... 10 погибших в результате удара по центру города. 18 раненых - в тяжелом состоянии, сказал он. Среди раненых - шестилетний ребенок", - сообщил он.

Видео дня

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, который сейчас находится в Херсоне, сообщил, что у пострадавших есть проникающие ранения в живот, ранения головы разной степени, ранения глаз, ампутации нижних конечностей.

Обстрел Херсона 24 декабря

24 декабря утром россияне обстреляли центр Херсона. Изначально сообщалось, что ранения получили 35 человек, 8 погибли.

Позже советник мэра города Роман Головня рассказал, что ситуация в Херсоне после российского обстрела остается тяжелой. По его словам, обстрелу подверглись места массового скопления людей - рынок, супермаркет.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал утренний обстрел Херсона, в канун Рождества, когда на улице много людей, террором и убийством. Глава государства подчеркнул, что мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла воюет Украина.

Вас также могут заинтересовать новости: