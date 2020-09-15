Сейчас в Украину пытаются попасть почти 700 хасидов.

В Украину по состоянию на сегодняшнее утро с территории Беларуси пытаются попасть 690 хасидов, пограничники прогнозируют прибытие еще нескольких тысяч человек на разные участки госграницы.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь во время разговора президента Украины Владимира Зеленского с председателем Государственной пограничной службы Сергеем Дейнеко о ситуации на границе с Беларусью, которая сложилась из-за прибытия значительного количества паломников-хасидов.

Обстановка на украинско-белорусской границе полностью контролируется. У Госпогранслужбы достаточно сил и средств для надежной охраны государственной границы.

По данным Госпогранслужбы, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска «Новые Яриловичи».

По словам Дейнеко, иностранцам дано разъяснение о запрете въезда в Украину согласно постановлению Кабинета министров.

По состоянию на 7:00 15 сентября на границе со стороны Беларуси находятся 690 человек.

«Прогнозируем прибытия к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, Житомирской - до 700, Волынской - до 1,5 тыс. человек. Ожидаем прибытия в Минск трех чартеров - около 600 иностранцев», - сообщил Дейнеко.

Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы Украины и Сумского пограничного отряда.

Также задействованы вертолет Ми-8, два вертолета H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для воздушного мониторинга границы.

Государственная пограничная служба Украины организовала взаимодействие с Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и поддерживает контакт с Посольством Израиля в Украине, а также раввинами еврейских религиозных организаций, обеспечивающих хасидов водой и кошерной пищей.

Почему хасиды едут в Умань

В городе находится могила цадика (праведника) Нахмана, основателя так называемого брацлавского течения хасидизма, - одна из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей этого течения.

Паломники верят, что тот, кто встретит новый год на могиле в Умани, весь год будет счастливым.

В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года в Умань прибыли более 30 тысяч паломников.

В этом году празднование запланировано на 18 сентября.

Запрет въезда: предыстория

Летом МИД Израиля призвал украинские власти принять меры для недопущения массовых собраний людей в Умани, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

18 августа правительства Украины и Израиля в совместном заявлении призвали хасидов из-за угрожающей эпидемической ситуации воздержаться от посещения Умани.

Президент фонда имени Раби Нахмана Натан Бен-Нун выразил надежду, что органы местной и центральной власти Украины, несмотря на карантин, позволят хасидам совершить паломничество к священным для них местам в Умани.

26 августа Кабинет министров принял решение о временном запрете на въезд в Украину иностранцам с 29 августа по 28 сентября, кроме отдельных категорий граждан.

27 августа правительство установило запрет на въезд иностранцев с полуночи 28 августа.

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Автор: Константин Гончаров