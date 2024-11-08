Деятельность Елены Думы на должности главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) вызвала новую волну дискуссий относительно эффективности антикоррупционных органов в Украине. Как отметил политический консультант Виталий Кулик в своем блоге для издания "Корреспондент", ее назначение стало тревожным сигналом, что институты, которые должны стоять на страже государственных интересов, подвергаются влиянию личных и корпоративных интересов, что подрывает доверие к антикоррупционной системе страны.

Сомнительные обстоятельства назначения

Центр противодействия коррупции (ЦПК) еще на этапе назначения Думы обращал внимание на сомнительность этого решения, ведь она так и не получила необходимого количества голосов. Дальнейшие события только усилили подозрения относительно ее способности эффективно выполнять обязанности главы АРМА. Один из самых скандальных эпизодов касается яхты экс-нардепа-предателя Виктора Медведчука, которая оказалась под угрозой возвращения владельцу из-за задержек со стороны агентства. Некоторые обозреватели даже намекали, что Дума могла действовать сознательно в пользу Медведчука, однако подавляющее большинство предполагает, что это была служебная халатность. Но вопрос, кому было выгодно задержать продажу яхты, имеет однозначный ответ - Медведчуку.

Политический эксперт Кулик напоминает, что АРМА также пыталось взять под управление активы ТРЦ "Гулливер" в Киеве, вокруг которого идет настоящая корпоративная война. Деятельность агентства, направленная на захват таких значительных активов, вызвала много вопросов в обществе и среди журналистов. С этим связаны подозрения относительно того, что агентство под руководством Думы может использоваться для перераспределения собственности в пользу приближенных к власти лиц.

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Коррупционные скандалы и подозрительные связи

Биография Елены Думы также содержит ряд сомнительных фактов. В частности, журналисты расследовали ее связи с представителями власти времен Януковича, а также схемы по приобретению недвижимости по заниженным ценам. Эти эпизоды усиливают подозрения относительно того, как человек с такой репутацией может возглавить учреждение, задачей которого является защита государственных интересов.

Было ли назначение Думы связано с ее профессиональными достижениями или с личными связями, остается открытым вопросом. Виталий Кулик в своем блоге подчеркивает, что такие шаги не способствуют повышению доверия к антикоррупционным органам, а, наоборот, усиливают скепсис среди общественности и западных партнеров.

Неэффективность управления стратегическими активами

Неэффективность управления арестованными активами стала еще одним камнем преткновения для АРМА под руководством Думы. Одним из таких случаев является компания "Аэрок", ведущий производитель газобетона, активы которого были переданы в управление АРМА из-за связей с российским бизнесом. Однако вместо поддержки производства агентство фактически прекратило работу завода, что привело к финансовым потерям и подрыву стабильности компании.

Другой пример - ТРЦ "Гулливер", масштабный актив в центре Киева, который был передан АРМА еще летом 2024 года. Однако, как отмечает Кулик, агентство затягивало с передачей объекта управляющему, что привело к потере нескольких месяцев потенциальных доходов.

Еще одним примером является компания "Укрнефтебурение" - одно из самых прибыльных предприятий в газодобывающей отрасли, права на разработку которого были заморожены из-за многолетних судебных процессов. Виталий Кулик обращает внимание на подозрения в так называемом "законном рейдерстве", ведь передача такого стратегического актива под управление АРМА может свидетельствовать о попытках перераспределения рынка газодобычи в пользу лиц, приближенных к политическим элитам.

Риски для репутации Украины на международной арене на фоне скандалов, связанных с деятельностью АРМА, растут опасения среди западных партнеров Украины. Представители европейских институтов неоднократно подчеркивали необходимость сохранения независимости и прозрачности антикоррупционных органов. Однако, как отмечает Виталий Кулик, такие инциденты лишь подтверждают слабость антикоррупционной архитектуры в Украине. Потеря доверия к институтам, которые должны защищать государственные интересы, может повлиять на дальнейшие международные отношения и финансовую поддержку страны.