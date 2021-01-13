Подозреваемые не раз издевались над девушкой, снимая все на телефон.

В Мариуполе сообщили о подозрении двум подросткам в изнасиловании 16-летней девушки.

Читайте такжеПод Днепром группа подростков поиздевалась и остригла парня на камеруКак сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, двум несовершеннолетним жителям Мариуполя сообщено о подозрении в изнасиловании 16-летней девушки (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в марте 2020 года двое парней 15 и 16 лет неоднократно совершали действия сексуального характера в отношении потерпевшей без ее согласия.

«Кроме этого, свою преступную деятельность правонарушители снимали на телефон, а потом распространяли видео через мобильный мессенджер Telegram», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Янкевич