В Мариуполе сообщили о подозрении двум подросткам в изнасиловании 16-летней девушки.
Читайте такжеПод Днепром группа подростков поиздевалась и остригла парня на камеруКак сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, двум несовершеннолетним жителям Мариуполя сообщено о подозрении в изнасиловании 16-летней девушки (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).
Досудебным расследованием установлено, что в марте 2020 года двое парней 15 и 16 лет неоднократно совершали действия сексуального характера в отношении потерпевшей без ее согласия.
«Кроме этого, свою преступную деятельность правонарушители снимали на телефон, а потом распространяли видео через мобильный мессенджер Telegram», - говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается.
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