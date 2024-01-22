Языковой омбудсмен также отреагировал.

Скандальная экс-нардеп и языковед Ирина Фарион возмутилась тем, что на видео с задержанием сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича звучит русский язык.

На опубликованном ГБР видео можно услышать, как от Гринкевича на русском требуют назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения. "Какого черта задержатель Гринкевича вещает на языке врага? Так его московиты задержали? Закон неписан для полиции?" - написала Фарион в своем Telegram-канале.

На видео отреагировал и уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, он призвал правоохранителей соблюдать положения Закона О государственном языке.

"На применение негосударственного языка представителями правоохранительных органов критикой вспыхнули соцсети. Граждане остро реагируют на нарушение своих языковых прав и обращаются ко мне с просьбой вмешаться в ситуацию. При исполнении служебных обязанностей представители правоохранительных органов обязаны пользоваться государственным языком", - добавил Креминь.

Дело Гринкевича: что известно

Как сообщал УНИАН, в конце декабря львовского бизнесмена Игоря Гринкевича задержали, когда он предлагал руководителю следственного управления Госбюро расследований 500 тысяч долларов за снятие ареста с имущества его компаний.

Сообщалось, что эти компании были одним из крупнейших поставщиков украинского Министерства обороны, но часть контрактов не была выполнена, а некоторые - не полностью или по завышенным ценам. Предварительную сумму убытков оценивают в более 1 миллиарда гривен.

Уже 11 января ГБР сообщило об аресте имущества семьи и компаний, подконтрольных бизнесмену. 17 января Роману Гринкевичу сообщили о подозрении, уже впоследствии его объявили в розыск. Сегодня утром его задержали в Одессе.

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