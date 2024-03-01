Звезды открыли выдающимся одесситам, которые должны были появиться в юбилейный для них 2023 год.

В Одессе на Аллее звезд открыли новые имена - писателя Александра Козачинского, который когда-то был бандитом, прозаика Александра Дорошенко и графика Михаила Жука. Об этом сообщили в мэрии города.

"Как правило, церемония всегда проходила в рамках празднования Дня города, однако открытие новых звезд в 2023 году было отсрочено. Сегодня, 1 марта, накануне Международного дня писателя, Аллея звезд в Одессе пополнилась тремя новыми именами выдающихся одесситов, которые должны были появиться в юбилейный для них 2023 год, ведь Одесса заслуженно имеет статус литературного города ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

В частности, 1 марта торжественно открыта звезда в память журналиста, писателя Александра Козачинского - в 2023 году исполнилось 120 лет со дня его рождения и 80 лет - со дня смерти. Вторая звезда - в память выдающегося украинского графика, живописца, керамиста, поэта, переводчика и педагога Михаила Жука, а третья - получила имя одесского писателя, доктора технических наук, профессора, академика Международной академии холода, прозаика, краеведа, лауреата премии "Твои имена, Одесса!" Александра Дорошенко.

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"Украина находится в состоянии войны, спровоцированной Россией, они не только уничтожают нас физически, но и хотят лишить нас наших традиций, истории и памяти. Именно поэтому сегодня мы открываем новые звезды на Аллее славы, чтобы почтить память тех, чьи имена отличились в Одессе и во всем мире, тех, кто сделал одесскую культуру мировым достоянием", - отметил на открытии новых звезд заместитель городского головы Павел Вугельман.

Речь идет о том, что Дорошенко (1943-2021) в 2023 году исполнилось бы 80 лет.

"Романы и повести Александра Дорошенко хорошо известны читателям в разных странах - от Австралии до Канады. Среди произведений автора - романы и повести "Переправа через Стикс", "Сентиментальное путешествие", "Атлантида Евреев" и "Сохрани мой Язык", поэма в четырех томах "Мой Город", "Глаза котов, которые стерегут" и другие", - рассказали в мэрии.

Последняя книга писателя "Отпусти мой народ" написана о катастрофе Холокоста. Памятную табличку "Звезда Александра Дорошенко" получила его жена Галина Борисовна Щербина.

Михаил Жук (1883-1964) - был членом Ассоциации художников Украины в 1920-х годах и Союза художников Украины с 1947 года. Он один из зачинателей украинского модерна и основателей Украинской академии искусств. Много лет преподавал в Одесской художественной школе, нынешнем Одесском училище имени Грекова. Основал и много лет возглавлял керамический факультет, воспитал ряд известных художников. Памятную табличку "Звезда Михаила Жука" передано Джавиде Герасимовой - заведующей кафедрой изобразительного искусства Архитектурно-художественного института Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

Козачинский (1903-1943) известен, как автор приключенческой повести "Зеленый фургон", которую он написал по автобиографическим мотивам.

"Фразы из повести давно разошлись на цитаты, она широко известна и за пределами страны. На Одесской киностудии в 1983 году по сценарию Григория Колтунова был снят одноименный фильм", - напомнили в мэрии.

Согласно открытым источникам, один из персонажей ленты (книги) - конокрад Александр "Красавчик", бывший футболист, прототип, которого является сам Козачинский. В начале 1920-х годов будущий писатель работал инспектором в одесском уголовном розыске, был главарем банды грабителей.

В мэрии Одессы уточняют, что табличка в честь Козачинского передана директору Одесского литературного музея Татьяне Липтуге.

Аллея звезд в Одессе

Напомним, исполком Одесского горсовета 2 сентября 2013 года принял решение открыть Аллею звезд, что было сделано 2 сентября 2014 года, "зажиганием" шести "звезд" - самой Одессы, поэтессы Анны Ахматовой, писателей Юрия Олеши, Исаака Бабеля, писателя-сатирика Михаила Жванецкого и кинорежиссера Киры Муратовой.

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