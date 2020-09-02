В центре города «засияли» мемориальные знаки Дунаевского, Куприна, Вирского, Бунина и театра «Маски».

Сегодня в Одессе на Алле звезд по случаю Дня города открыли пять новых звезд - Исаака Дунаевского, Ивана Бунина, Ивана Куприна, Павла Вирского и комик-труппы «Маски».

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии, прошедшей в историческом центре, на улице Ланжероновской, приняло участие много людей.

Увековечены имена известных деятелей культуры, связанных с Одессой, а также - название известной труппы комиков.

У четырех увековеченных знаменитостей, которые уже умерли, в 2020 году – юбилейная дата рождения.

Композитор и дирижер Дунаевский (Ицхак-Бер бен Бецалель-Йосеф Дунаевский) родился в 1900 году. Он автор музыки ко многим кинофильмам, стихам, четырем балетам и 11 опереттам, в числе которых - «Белая акация». Музыка Дунаевского к этому спектаклю является неофициальным гимном Одессы. Эту мелодию каждый час воспроизводят куранты, установленные на здании мэрии (Думская площадь).

Писатель и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе (1933 год) Бунин родился 150 лет назад. Он часто бывал и периодически жил в Одессе, одна из его жен была одесситкой. Писатель и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе (1933 год) Бунин родился 150 лет назад. Он часто бывал и периодически жил в Одессе, одна из его жен была одесситкой.

Столько же лет прошло со дня рождения писателя Куприна, написавшего о городе «Одесские рассказы».

Знаменитый артист балета, педагог Вирский родился в Одессе в 1905 году. Он - лауреат многих престижных премий, является одним из создателей Ансамбля народного танца Украинской ССР (в 1937-1940 годах был балетмейстер этого коллектива) и пр.

Во время торжества сертификаты (об открытии мемориального знака) получили сотрудники соответствующих музеев и театров, а документ «Масок» - художественный руководитель театра Георгий Делиев.

День Одессы традиционно отмечается 2 сентября.

Исполком Одесского горсовета 2 сентября 2013 года принял решение открыть Аллею звезд, что было сделано 2 сентября 2014-го, по случаю 220-летия города, «зажжением» шести «звезд» - самой Одессы, поэтессы Анны Ахматовой, писателей Юрия Олеши, Исаака Бабеля, писателя-сатирика Михаила Жванецкого и кинорежиссера Киры Муратовой.

В дальнейшем каждый год открывают новые звезды, с 2014 по 2019 год их было открыто 34.

Каждая «звезда» представляет собой золоченое солнце, вытесненное на небольшой гранитной плитке, вмонтированной в мостовую. В центре изображения на английском языке написано имя «звезды» и проставлен значок, символизирующий профессию. В ходе церемонии под звезду «Одесса» заложена капсула с посланием потомкам.

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Автор: Лариса Козовая