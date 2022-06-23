Украинских родителей недавно возмутило известие о возможном возобновлении офлайн-обучения в Украине с 1 сентября. Согласно заявлению заместителя министра образования Андрея Витренко, осенью школьники и студенты будут ходить в учебные заведения. Это вызвало оживленные дискуссии, ведь война в нашей стране не закончилась и обстановка не является безопасной.

Наши дети еще с 2020 года начали ходить в школы и вузы с "перебоями" из-за пандемии коронавируса. Именно тогда было введено онлайн-обучение из-за бесконечных карантинов. Организация процесса образования онлайн не была безупречной, но за почти два года периодических карантинов учителя и дети адаптировались к процессу дистанционного преподавания.

Уже становится понятным, что, к сожалению, война не закончится за "две-три недели", поэтому перед Министерством образования и науки стоит задача продумать организацию национального образовательного процесса

И вот, после начала войны России против нашей страны онлайн-обучение вынужденно возобновилось, но о нормальном процессе не могло быть и речи. На некоторых территориях первоочередным был вопрос выживания, а не образования, когда семьи прятались от обстрелов оккупантов в подвалах. Где-то не было интернета и связи, а где-то населенные пункты были оккупированы. Многие украинцы уехали за границу, в том числе и учителя, многие из которых не имели возможности полноценно вести уроки. Поэтому обучение могли продолжать далеко не все, но все же о продолжении образовательного процесса отчитывались многие школы.

Родители, находившиеся на более или менее безопасных территориях, старались обеспечить детям обучение: записывали детей в новые школы, занимались самостоятельно. За рубежом украинских детей радушно принимают в школы, где им приходится осваивать новые языки.

Педагоги, как могли, завершили учебный год, но не за горами следующий. Уже становится понятным, что, к сожалению, война не закончится за "две-три недели", поэтому перед Министерством образования и науки стоит задача продумать организацию национального образовательного процесса. И заявление о возобновлении очного обучения в школах и вузах несколько шокировало общество.

На сайте электронных петиций к президенту уже собирают подписи за запрет очного обучения до окончания боевых действий

Конечно, родителям надо в этих сложных условиях работать, многие не имеют возможности оставить ребенка дома и как-то контролировать процесс обучения. Но в то же время мало кто согласится отправить дочь или сына в школу, зная, на что способны рашисты, которые не гнушаются обстрелами школ и садиков – всегда же можно сказать, что там была "база неонацистов".

Поэтому в МОН было много вопросов по этому поводу, и чиновники поспешили разъяснить, что окончательное решение о готовности школы к обучению в привычном формате офлайн будут принимать непосредственно местные власти, исходя из готовности заведения – то есть наличии надежного укрытия, где могут укрыться все участники образовательного процесса во время воздушной тревоги.

По словам министра образования Сергея Шкарлета, лишь четверть украинских школ имеют действительно надежные укрытия. Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что дал задание соответствующим органам проверить все укрытия в учреждениях образования и вблизи них, провести реконструкцию таких укрытий там, где это необходимо, и обеспечить усиленную охрану садов, школ и вузов.

Но все равно большинство родителей не согласны с таким решением и не собираются подвергать опасности своих детей. На сайте электронных петиций к президенту уже собирают подписи за запрет очного обучения до окончания боевых действий.

И аргументы достаточно веские. Украинцы скептически относятся к проверкам, ведь часто они делаются "для галочки", и проверенное школьное укрытие может не быть на самом деле надежным. Смогут ли учителя обеспечить быстрое организованное перемещение детей по школьным лестницам и узким коридорам – тоже под вопросом.

Неочевидная проблема для возобновления очного обучения - обеспечение образовательных учреждений теплом

Другой аспект - продолжительность и частота воздушных тревог. Тревога может длиться часами, соответственно, проводить учебный процесс в бомбоубежище, где собраны все классы и учителя, не представляется возможным. Ну и стоит добавить, что это дополнительный источник стресса для детей и невозможность концентрироваться на учебе.

И едва ли не самое главное - отсутствие очень многих учеников и студентов в родном городе, или вообще в Украине. Миллионы людей были вынуждены покинуть дома - некоторым некуда возвращаться из-за разрушенного жилья, а кто-то уже обосновался за границей. Онлайн-обучение было все же шансом для таких детей продолжать получение образования со своими учителями, по привычной программе.

Сами же чиновники признают то, что далеко не все школы смогут возобновить образовательный процесс в автономном режиме, что создает определенный элемент несправедливости, когда часть детей может ходить в школу, а часть должна учиться через зум, что явно скажется на качестве такого образования.

Неочевидная проблема для возобновления очного обучения - обеспечение образовательных учреждений теплом. Уже сейчас понятно, что следующий отопительный сезон будет для украинцев значительной проблемой из-за разрушения инфраструктуры и заоблачных цен на газ. И отопление школ может быть неподъемным грузом.

Еще раньше многие люди критиковали онлайн-образование, но в условиях войны оно является более чем целесообразным. В этом опыт коронавирусного обучения оказался полезным, поэтому стоило бы продолжать учиться дома до завершения войны. Это минимизирует риски для жизни и создаст более-менее равные условия для детей, которые вынужденно проживают не дома, а в разных уголках Украины и мира. Нельзя забывать, что открытие школ может стать для коварного врага новым поводом активизировать ракетные обстрелы для террора населения. Поэтому в приоритете сейчас – безопасность украинцев, а математику с географией догоним.