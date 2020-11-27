Посол Украины Вячеслав Яцюк призвал построить в Осло мемориал украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны.

В Норвегии инициируют петицию в поддержку признания Голодомора 1932-1933 годов - преступления сталинского режима - геноцидом украинского народа.

Читайте такжеВ Киеве представили самую известную выставку о Голодоморе (фоторепортаж)Как сообщает посольство Украины в Норвегии, состоялась украинско-норвежская онлайн-конференция "учимся из прошлого ради будущего", посвященная Голодомору 1932-1933 годов и вкладу украинского народа в победу над нацизмом.

«Темы этой конференции касаются исторических событий разного характера, но и масштабы преступления Голодомора против украинцев, и несравнимые жертвы украинского народа во время Второй мировой войны помогают лучше понять международное значение того, что решается в Украине сегодня», – отметил посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк.

Украинский дипломат выразил надежду на присоединение Норвегии к кругу государств, которые уже признали Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа, а также призвал поддержать строительство в городе Осло мемориалу украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны на территории Норвегии.

По итогам обсуждения модераторы вебинара – основатель общественной организации «Поддержка народа Украины» Пер-Коре Холдал и украинская исследовательница Оксана Гук – предложили подготовить общественные петиции в адрес Стортинга и правительства Норвегии относительно признания Норвегией преступления Голодомора геноцидом украинского народа и чествования памяти украинцев, которые погибли в годы Второй мировой войны на территории Норвегии, в частности и во время освобождения ее северных регионов.

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Автор: Виталий Саенко