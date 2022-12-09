В декабре завершается срок аренды УПЦ МП двух храмов верхней Лавры, согласно действующему законодательству, они могут быть переданы ПЦУ.

Успенский собор, главный храм Киево-Печерской Лавры, могут передать в пользование ПЦУ. А вот судьбу нижней Лавры будет решать комиссия, в частности вопрос соблюдения УПЦ МП условий договора аренды.

Об этом заявил митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины Александр Драбинко. При этом он уточнил, что речь не идет об "отвоевывании" Лавры, сообщает "Обозреватель".

Митрополит подчеркнул, что помещения Лавры передаются в аренду, а не в собственность юридическим лицам. Это касается и мужского монастыря УПЦ МП, который возглавляет Павел Лебедь.

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"Нигде не указано, что претендовать на пользование имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, не может другая религиозная организация, кроме юрисдикции УПЦ МП", — обратил внимание Драбинко.

Он напомнил, что монастырь Православной церкви Украины – Поместной Украинской церкви - был зарегистрирован по улице Лаврская, 14, как юридическое лицо. "Мы получили форму, которая, уверен, в ближайшее время наполнится содержанием", — говорит митрополит Драбинко.

"Регистрация нового юридического лица с похожим, но не тождественным названием, не создает новых имущественных прав относительно существующего в лаврских стенах арендатора – монастыря УПЦ МП. Безосновательными и пропагандистскими являются пророссийские заявления о захвате Лавры, ее передаче ПЦУ, вероятном изгнании монахов и подобные глупости, призванные всколыхнуть общество призывами о "мобилизации" на защиту святыни", — заявил митрополит.

Чтобы избежать спекуляций, он подчеркнул, что основные средства на реставрацию Лавры поступали от государства через Кабмин, не УПЦ МП реставрировала святыню.

В декабре завершается срок аренды УПЦ МП двух храмов верхней Лавры, согласно действующему законодательству, они могут быть переданы ПЦУ. Речь идет о Свято-Успенском соборе и о Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских.

Скандал вокруг Киево-Печерской лавры

12 ноября в сеть "слили" видео из Киево-Печерской Лавры, как церковный хор поет песню про "матушку-Русь". "Звон плывет, плывет над Россиею, Пробуждается матушка-Русь", - говорится в ней.

СБУ открыла производство из-за прославления страны-агрессора в Киево-Печерской Лавре.

1 декабря Зеленский поручил внести в Раду законопроект о запрете деятельности УПЦ МП в Украине. На следующий день Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ.

Позже в Минкульте уточнили, что речь идет о монастыре, который и так находился в пользовании ПЦУ.

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