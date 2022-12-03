Он отметил, что развитие поместной церкви - это длительный и сложный процесс, и он уже начался.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что 2 декабря был сделан весомый шаг для возвращения украинской молитвы в Киево-Печерскую Лавру.

"Сегодня мы заложили один из краеугольных камней в прочную основу поместной церкви, сделали весомый шаг для возвращения украинской молитвы в нашу национальную святыню - Печерскую Лавру", — написал он в своем Facebook.

Епифаний отметил, что кто-то радуется такому шагу, но на самом деле еще много вопросов требуют ответов и решений. "Но не стоит преуменьшать значение произошедшего – сегодня украинская Лавра действительно обрела субъектность, хотя пока что она – как новорожденный младенец", — добавил предстоятель ПЦУ.

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Он призвал верующих сохранять спокойствие и дождаться, когда в святыне зазвучит молитва на украинском языке за мир и изгнание агрессора из нашей страны.

Скандал вокруг Киево-Печерской Лавры

12 ноября сеть всколыхнуло видео из Киево-Печерской Лавры. На опубликованных служителем церкви кадрах слышно, как церковный хор поет песню, в тексте которой вспоминают и про Россию, и про "матушку-Русь". "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь", — говорится в песне.

15 ноября стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство за прославление страны-агрессора в Киево-Печерской Лавре.

1 декабря президент Владимир Зеленский поручил внести в Раду законопроект о запрете деятельности УПЦ МП в Украине.

А уже 2 декабря представитель ПЦУ Евстратий Зоря сообщил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ.

Позже министр культуры Александр Ткаченко объяснил ситуацию с передачей Православной церкви Украины Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Он отметил, что речь идет о монастыре, который и так находился в пользовании ПЦУ.

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