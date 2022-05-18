Он сбежал со станции и не обеспечил ее физическую защиту, что прямо входило в его обязанности.

Государственное бюро расследований проверяет подозреваемого в дезертирстве чиновника Чернобыльской атомной электростанции на предмет помощи россиянам в захвате АЭС.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

Отмечается, в марте работники ГБР совместно со Службой безопасности Украины задержали заместителя генерального директора ЧАЭС, который самовольно покинул место службы в условиях военного положения и скрывался на территории Закарпатской области.

Ему уже было сообщено о подозрении в дезертирстве (ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Военнослужащий сбежал со станции и не обеспечил физическую защиту объекта, что прямо входило в его функциональные обязанности. В дополнение, в ходе следствия работники ГБР проверяют возможную причастность чиновника к проведению подрывной деятельности против Украины. В частности они должны установить, способствовал ли он военным России в захвате ЧАЭС в конце февраля", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что работники ГБР и СБУ провели обыски в административных помещениях ЧАЭС. Ряд обысков был проведен и по месту жительства фигуранта. Во время следственных действий были изъяты документы и цифровые носители информации.

Также следователи провели допросы свидетелей, запланировано проведение судебной психологической экспертизы и допросы должностных лиц ЧАЭС.

По результатам проведенных следственных действий будет решаться вопрос о сообщение лицу о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, 24 февраля ЧАЭС захватили российские войска.

31 марта в Государственном агентстве по управлению Зоной отчуждения сообщили о начале выхода оккупантов с территории ЧАЭС.

1 апреля член Общественного совета при ДАЗВ Ярослав Емельяненко заявил, что после месяца пребывания оккупантов на Чернобыльской АЭС необходимо провести частично такие же работы, как после катастрофы в 1986 году.

Вас также могут заинтересовать новости: