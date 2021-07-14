В конце июня российский артист Баста выступил в Киеве, хотя ранее давал концерты в оккупированном Крыму.

Футболисты сборной Украины Виталий Миколенко и Роман Яремчук сфотографировались с известным российским репером Бастой (Василием Вакуленко).

Совместное фото игрок Миколенко выложил на своей странице в Instagram.

На снимке отдыхающие в Турции футболисты счастливо позируют с российской знаменитостью. Супруга Яремчука Кристина также опубликовала фото с Бастой.

Ранее украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко сделали российскому рэперу Басте (Василий Вакуленко) подарок - бейсболку, несмотря на его гастроли в оккупированному Россией Крыму.

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Баста и его позиция по Украине

С 2017 по 2020 годы Баста находился в перечне лиц, угрожающих нацбезопасности Украины из-за регулярных гастролей в оккупированном Крыму.

В 2021 году СБУ и пограничная служба запрет не продлили.

25-26 июня в Stereo Plaza в Киеве проходили сольные концерты российского рэпера Василия Вакуленко. Также он ездил выступать в Одессу.

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Автор: Ольга Робейко