Футболисты сборной Украины Виталий Миколенко и Роман Яремчук сфотографировались с известным российским репером Бастой (Василием Вакуленко).
Совместное фото игрок Миколенко выложил на своей странице в Instagram.
На снимке отдыхающие в Турции футболисты счастливо позируют с российской знаменитостью. Супруга Яремчука Кристина также опубликовала фото с Бастой.
Ранее украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко сделали российскому рэперу Басте (Василий Вакуленко) подарок - бейсболку, несмотря на его гастроли в оккупированному Россией Крыму.
Читайте также"Последний фит с артистом из России": Alyona Alyona эмоционально прокомментировала трек с "Кастой" (видео)
Баста и его позиция по Украине
С 2017 по 2020 годы Баста находился в перечне лиц, угрожающих нацбезопасности Украины из-за регулярных гастролей в оккупированном Крыму.
В 2021 году СБУ и пограничная служба запрет не продлили.
25-26 июня в Stereo Plaza в Киеве проходили сольные концерты российского рэпера Василия Вакуленко. Также он ездил выступать в Одессу.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram