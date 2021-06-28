В своем инстаграме Баста выложил фотографию в фирменной бейсболке и футболке от Ломаченко с надписью Lomus.

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко сделали российскому рэперу Басте (Василий Вакуленко) подарок, несмотря на его гастроли в оккупированному Россией Крыму.

На это обратил внимание активист Сергей Стерненко на своей странице в Facebook.

«Малороссы-боксеры Ломаченко и Усик подарили бейсболку крымнашисту Басте. Максимальные манкурты. Пусть проигрывают каждый бой», - прокомментировал Стерненко.

В своем инстаграме Баста выложил фотографию в фирменной бейсболке и футболке от Ломаченко с надписью Lomus. На ней он позирует в боксерской стойке.

«Спасибо за подгон», - прокомментировал Баста, отметив в тегах Василия Ломаченко и Аликсандра Усика.

В ответ Ломаченко написал: «С Уважением Василий Михайлович».

В комментариях среди поклонников Басты нашлись и его противники:

«Смерть оккупантам», «О, л*х печальный нарисовался», «Ватник ватника, как говорится. Может, заберешь лому с собой на Россию?».

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Баста не раз ездил в оккупированный Крым

С 2017 по 2020 годы Баста находился в перечне лиц, угрожающих нацбезопасности Украины из-за регулярных гастролей в оккупированном Крыму.

В 2021 году СБУ и пограничная служба запрет не продлили.

25-26 июня в Stereo Plaza в Киеве проходили сольные концерты российского рэпера Василия Вакуленко. Также он ездил выступать в Одессу.

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Автор: Денис Прядко