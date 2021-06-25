Между активистами и фанатами Басты произошла короткая словесная перепалка.

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) сегодня выступает в Stereo Plaza в Киеве. Однако событие началось с протестов.

Десяток людей пришли к концерт-холлу с плакатами: "Баста поддерживает оккупацию Крыма", "Баста финансирует российскую армию", "Баста – путинская шестерка".

Из громкоговорителя они рассказывали о политической позиции исполнителя и напоминали пришедшим на выступление, что тот гастролировал в оккупированном Крыму, участвовал в пропагандистских российских конкурсах.

"Этот человек выступает сегодня. Этот человек, который никогда не должен был ступить на украинскую землю из-за своей последовательной поддержки российской власти, политики российской власти против Украины. Эта сволочь приехала сегодня в Киев и хочет зарабатывать деньги на украинцах. Ходить на концерты этого человека – значит поддерживать оккупацию Крыма", – заявил один из участников акции.

Однако гости игнорировали призывы активистов – они проходили мимо здания. Как только громкоговоритель у мужчины выключился, люди в очередях воскликнули: "Ура!" Наконец активисты скандировали: "Басту геть!"

На кадрах, отснятых фотографом Яном Доброносовым, попало общение активистов с фанатами Басты. Одна из женщин отреагировала на плакаты демонстрантов криками.

"Плакаты достали, бл*ть! Еб*нутые", – крикнула поклонница рэпера. На что ей упрекнули, что она, похоже, не знает, что такое война.

"А войны до Басты не было?! Не было, бл*ть?! Баста виноват во всем! Вы что, идиоты?! Пиз*ец, бл*ть. Пид*расы! Су*а», – добавила женщина. Мужчина рядом с ней попросил активистов пойти в другое место. На вопрос, не смущает ли, что любимый певец поддерживает оккупацию Крыма, тот ответил: "Совсем не смущает".

25 июня в Stereo Plaza проходит сольный концерт российского рэпера Василия Вакуленко. С 2017 по 2020 годы он находился в перечне лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, из-за регулярных гастролей в оккупированном Крыму. Однако в 2021 году СБУ и пограничная служба запрет не продлили.

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Автор: Яна Ставская