Баранский поддерживал гастроли Басты и высмеивал украинцев.

Торгово-промышленная группа Fozzy Group уволила маркетинг-директора одного из стартапов, оскандалившегося антиукраинскими высказываниями в сети.

Об этом говорится в сообщении группы в Facebook.

"Несколько дней назад маркетинг-директор одного из стартапов группы Слава Баранский на своей персональной странице в социальной сети сделал публикации, содержание и форму которых мы не разделяем, и которые вызвали возмущение сообщества", – пишут в Fozzy Group.

После скандального концерта российского рэпера Басты, поддержавшего оккупацию Крыма, Баранский в Instagram Stories выложил фотографии с события и похвалил исполнителя, комментируя протесты вокруг выступлений: "Сельскую тупость победит только город, который кладет *** ценности села".

В Twitter мужчина высмеивал ношение украинцами вышиванок: "Радует, что из года в год е*нутая привычка натягивать вышиванки на людях уходит в прошлое".

Сам Баранский ответил, что, мол, сообщения оставлял друзьям, которые якобы знают об их "контексте" и его настоящей позиции по Украине.

Однако такие оправдания украинцев не удовлетворили, и они обратились в компанию, где работает Баранский, требуя объяснений. В Fozzy Group ответили, что хотят обсудить ситуацию во время встречи с работником.

Уже 29 июня в группе добавили, что по результатам разговора Баранского уволили: "Поскольку сотрудники являются нашей ценностью, то основой для решения по этой ситуации стала личная встреча руководителей компании со Славой. По итогам встречи сообщаем, что с сегодняшнего дня Слава Баранский прекратил работу в группе компаний Fozzy Group".

В группе отметили, что их принципы остаются незыблемыми – они продолжают работать для развития Украины.

На днях в Украине состоялись концерты российского исполнителя "Басты" (Василия Вакуленко), который сопровождались протестами. Рэперу разрешили въезд в Украину, хотя тот неоднократно гастролировал в оккупированном Крыму и снимался в российских пропагандистских фильмах.

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Автор: Яна Ставская