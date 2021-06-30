На столичном железнодорожном вокзале заметили в продаже российский журнал.

На главном столичном вокзале заметили в продаже печатные материалы, на которых оккупированный Крым изображен как часть России.

Соответствующие фото обнародовал в Facebook журналист Александр Шарипов.

"А вообще это норм, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева продается российская пресса, где Крым обозначен в составе РФ"?",- написал он.

Судя по фото, речь идет о российском журнале "Дилетант".

В комментариях пресс-служба "Укрзализныци" традиционно отреагировала на инцидент стандартным сообщением. "Добрый день, уважаемый Александр! Спасибо Вам за сигнал! Информация взята во внимание. Вопрос передан специалистам соответствующего подразделения для решения данной ситуации", - говорится в нем.

В ответ УЗ напомнили о том, что подобные скандалы возникают регулярно. В частности, в этом году в феврале на опубликованной на сайте "Укрзализныци" карте оккупированный РФ Крым вдруг стал "российским". После резонанса компания исправила собственную ошибку.

На днях "Укрзализныця" попала в новый скандал. На рельсовом автобусе, который ездит по маршруту Смела - Черкассы, кондукторы недобросовестно выполняют свою работу, открыто предлагая ехать за меньшую сумму, однако без билета.

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Автор: Юрий Годован