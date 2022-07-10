Принудительно вывезенные на территорию РФ люди, прошедшие лагеря и спасшиеся оттуда через другие страны, иногда остаются в странах ЕС.

В Украину удалось вернуть более 16 тысяч человек, которые вырвались из российских "фильтрационных лагерей".

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, люди, которые были принудительно вывезены на территорию РФ, прошли фильтрационные лагеря и спаслись оттуда через другие страны, иногда остаются за рубежом - в странах ЕС.

"Многие люди остаются в Эстонии, Латвии, Германии, Польше. Мы не можем людям запретить. Однако известно о 16 тыс. 300 человек, которые вернулись уже на территорию Украины", - сказала Верещук.

Она добавила, что, если у людей есть возможность вырваться из "фильтрационных лагерей", они покидают территорию России через Эстонию, меньше через Латвию, еще меньше через Беларусь. Если же им это не удается, то их депортируют в глубинку России, бывает даже за Урал.

Верещук отметила, что в "фильтрационные лагеря" украинцы попадают из временно оккупированных регионов страны, там где проходит фронт, в частности, это Мариуполь, Новоазовск, Мангуш, Безымянное, территория ОРДЛО, Харьковская, Херсонская и Запорожская области. Из этих лагерей украинцев принудительно депортируют на территорию России, как на Дальний Восток, так и в Белгородскую и Ростовскую области.

"Я хочу добавить, что не менее 18 "фильтрационных лагерей", таких лагерей - десятки. К примеру, на территории ОРДЛО чуть ли не в каждом городе есть такие "фильтрационные лагеря". Поэтому нужно понимать масштаб такой катастрофы, а главное, ответственность, которую должна понести за это Россия", - подчеркнула Верещук.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отметила, что треть людей не проходит "фильтрацию" в лагерях, и это как правило мужчины, в таком случае их забирают на подвалы, а потом возвращают в колонию и в СИЗО вместе с другим военнопленными.

Она добавила, что в "фильтрационных лагерях" чрезвычайно сложные условия для выживания - "только чтобы не умереть" - минимальное питание, практически отсутствует возможность получить медицинскую помощь, кроме того люди страдают от постоянного издевательства и насилия над ними.

Она проинформировала, что для тех, кому удалось вырваться из российских "фильтрационных лагерей", разработан специальный алгоритм для возвращения в Украину.

"Проще всего позвонить на наш короткий номер 1548. Также, на нашем сайте можно увидеть другие номера, обратиться через Viber, чат-боты, телеграм-каналы. Я знаю, что трудно дозвониться из России, но тем не менее - это возможно. И сообщить о месте своего пребывания, мы поможем через консульские службы или международные организации вернуть таких людей домой", - подчеркнула Верещук.

Как сообщал УНИАН, 25 июня Верещук сообщила, что украинцы, которые были принудительно вывезены на территорию РФ, прошли фильтрационные лагеря и спаслись оттуда через другие страны, имеют возможность вернуться в Украину. Для этого разрабатываются маршруты, по которым будут курсировать бесплатные транспортные средства и достигнута договоренность с пограничниками о пропуске без паспортов.

9 июля заместитель главы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан сообщила, что российские оккупанты создали не менее 18 "фильтрационных лагерей" для украинцев, такие лагеря расположены на оккупированных территориях Украины и прилегающих к ним регионах РФ.

10 июля в Гражданской сети ОПОРА сообщили, что, по приблизительным данным, через фильтрационные лагеря оккупантов прошли более 1 млн украинцев.

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