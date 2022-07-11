Прежде всего под мобилизацию подпадут студенты и сотрудники полиции, которые добровольно перешли на работу в "полицию ДНР".

В администрацию коллаборантов в Мариуполе поступило распоряжение о плане мобилизации в "армию так называемой "ДНР", начало открытой мобилизации запланировано на середину сентября.

Об этом в своем Telegram-канале написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"В администрацию коллаборантов в Мариуполе поступило распоряжение о плане мобилизации в армию "ДНР". Начало открытой мобилизации запланировано на середину сентября после проведения "референдума" о присоединении к России", - отметил он.

Андрющенко отметил, что в первую очередь под мобилизацию подпадут:

студенты,

неквалифицированные рабочие, зарегистрированные в Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича,

сотрудники полиции, которые добровольно перешли на работу в "полицию ДНР",

освобожденные из пунктов фильтрации (фильтрационных колоний в с. Казацкое и Безымянное).

В то же время от мобилизации на первом этапе планируют освободить работников Мариупольского порта, железной дороги, задействованных на ремонтных базах военной техники (в частности на ММК им. Ильича), и некоторые категории коммунальщиков (водоканал, электрики).

"Вообще "донецкие" выражают недовольство нежеланием мариупольцев защищать "молодую республику" и низкой инициативой местной администрации. Поэтому вскоре Иващенко и Ко. запустят очередную волну скрытой мобилизации", - написал советник мэра.

Он призвал мариупольцев, особенно мужчин, срочно уезжать из Мариуполя, во что бы то ни стало избегать официальных регистраций и сомнительных "трудоустройств".

"Вероятность оказаться в окопе пушечным мясом напротив украинского оружия слишком возросла. В случае, если вас мобилизовали, - сдавайтесь в плен при первой возможности. Это не только позволит избежать ответственности, но сохранит жизнь", - написал Андрющенко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты открыли коридор для эвакуации в Запорожье и пока есть этот путь, им нужно воспользоваться, заявил Андрющенко.

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