По состоянию на 1 января 2020 года официально в Украине признано 2569 Праведников.

Объединённая еврейская община Украины совместно с Украинским институтом изучения Холокоста «Ткума» создали проект «Праведники народов мира. Украина», в котором собрана базовая информация о Праведниках народов мира по украинскому списку.

«Праведник народов мира» — это почетное звание, которое с 1963 года присуждается Мемориалом Яд Вашем (Иерусалим) от имени Государства Израиль тем неевреям, которые в годы Холокоста рисковали собственной жизнью и жизнями своих родных для спасения евреев. Название происходит от религиозного определения, которым в иудаизме обозначают неевреев придерживающихся основных законов возложенных на человечество («7 законов сыновей Ноя»).

По состоянию на 1 января 2020 года официально в Украине признано 2569 Праведников.

Перед информативной и удобной в использовании базой данных стоит цель рассказать о подвиге украинцев, которые в годы нацистского террора рисковали собственной жизнью и жизнью близких для спасения евреев.

Сайт проекта — https://righteous.jew.org.ua/

Для 121 Праведника на момент запуска уже добавлены истории спасения и биографические данные, процесс добавления информации будет постоянным, задача ОЕОУ — собрать максимально обширные биографические сведения по каждому Праведнику.

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Автор: УНИАН