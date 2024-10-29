По словам главы "Слуги народа", нардепы сделают все возможное, чтобы программа "єВідновлення" не была заморожена.

Государство не может позволить себе выплачивать большие суммы за жилье, которое было повреждено в результате агрессии РФ. Сейчас максимальная сумма выплат по программе "єВідновлення" составляет 500 тысяч гривен за поврежденный дом и 350 тысяч гривен - за квартиру. Об этом рассказала председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк в интервью "Укринформу".

Она отметила, что на сегодня согласованы заявки почти на 8 млрд гривен. Компенсации согласовали выплатить более 73 тысячам украинских семей, которые уже получили или получат в будущем деньги на ремонт.

"Напомню, что максимальная сумма выплат составляет 500 тыс. грн за дом и 350 тыс. грн за квартиру. К сожалению, государство пока не может позволить себе выплачивать больше за поврежденное жилье", - отметила Шуляк.

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Также председатель партии "Слуга народа" подчеркнула, что уже было выдано более 11 тысяч сертификатов на 17,2 млрд гривен в рамках компенсации за разрушенное жилье. В среднем сумма жилищного сертификата составляет 1,6 млн гривен.

В то же время Шуляк прокомментировала информацию о возможном приостановлении программы "єВідновлення", ведь в государственный бюджет 2025 года не было заложено таких средств.

По ее словам, она предложила Министерству финансов направить на "єВідновлення" 10 млрд гривен, тогда как Минвосстановления просило более 40 млрд гривен.

Политик добавила, что сейчас бюджет готовят ко второму чтению, несмотря на то, что сумма может быть меньше запланированной, нардепы "сделают все возможное, чтобы программа не была заморожена".

Другие соцвыплаты для украинцев

Ранее военный юрист Тарас Боровский объяснил, как проводятся выплаты родным погибших украинских защитников. По его словам, семья воина не получает сразу все 15 млн гривен, ведь эти средства выплачиваются в течение 40 месяцев.

Также эксперт рассказал, какая у человека может быть пенсия, если стаж работы составляет всего 15 лет. По его словам, если в 65 лет пенсионер имеет хотя бы 15 лет страхового стажа, то он имеет право на минимальную пенсию, а именно 2 361 гривен.

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