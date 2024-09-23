Рассказываем, когда можно выйти на пенсию в Украине со стажем в 15 лет и какие будут выплаты от государства.

Пенсионеры, которые имеют всего 15 лет стажа, имеют право на полноценную пенсию. Мы спросили у эксперта, от чего зависит ее размер, какая будет пенсия, если есть 15 лет стажа, а также в случае, если страховой стаж меньше или его нет совсем.

Какая будет пенсия, если стаж 15 лет

Чтобы получить полноценную пенсию в Украине, в 2024 году необходим такой страховой стаж:

от 31 года - чтобы выйти на пенсию в 60 лет;

от 21 до 31 года - чтобы выйти на пенсию в 63 года;

от 15 лет до 21 года - чтобы выйти на пенсию в 65 лет.

Страховой стаж - это период, за который были уплачены взносы в Пенсионный фонд Украины, начиная с 1 января 2004 года. До этого времени в качестве страхового стажа учитывается трудовой стаж - период работы, который подтвержден записями в трудовой книжке или другими документами.

То есть, если в 65 лет у пенсионера есть хотя бы 15 лет страхового стажа, то он имеет право на минимальную пенсию.

Минимальный размер пенсии при стаже от 15 лет до 21 года в возрасте 65 лет в 2024 году в Украине составляет 2 361 гривен, максимальный - 23 610 гривен. На размер этой пенсии влияет не только стаж, но и то, каким было соотношение зарплаты человека со средней зарплатой по Украине.

Например, как пояснил УНИАН эксперт по пенсионным вопросам и бывший работник Пенсионного фонда Украины Сергей Коробкин, если человек имеет 15 лет стажа, то размер его пенсии в 65 лет будет равен 15% от средней зарплаты по Украине.

Сегодня при назначении пенсий учитывается средняя зарплата за три предыдущих года - 13,5 тысяч гривен, и если брать 15% от нее, - то это и получается та же самая минимальная пенсия (2 361 грн - УНИАН),

- говорит эксперт.

По словам Сергея Коробкина, чтобы получать большую пенсию, надо иметь зарплату в размере не менее 40 тысяч гривен - при такой пенсия может быть примерно 15 тысяч гривен: "Но и такие выплаты возможны только при условии, что у человека есть 35 лет стажа, а не 15. Если стажа всего 15 лет, то все нивелируется".

Согласно украинскому законодательству минимальная пенсионная выплата не может быть меньше прожиточного минимума, который сегодня утвержден на уровне 2 361 гривен. То есть, любую пенсию дотягивают до этого показателя. По словам эксперта, бывают случаи, когда человек, имеющий 15 лет стажа, получает при выходе на пенсию минимальную, а тот, кто проработал официально 40 лет, - может получить пенсию в 3 тысячи гривен. Разница в выплатах очень небольшая, и в этом есть несправедливость.

Какая будет пенсия, если нет стажа даже 15 лет

Какая будет пенсия, если стаж 5 лет или, скажем, 12 лет? Тем, у кого нет стажа даже 15 лет, государство при выходе на пенсию в 65 лет гарантирует выплату в размере прожиточного минимума - это называется социальная пенсия. Назначают ее тем, у кого нет права на полноценную пенсию, и такие выплаты человек может получать до конца жизни, если не способен физически работать, содержать себя и не имеет других доходов.

"Если у человека нулевой доход, то ему будут выплачивать 100% прожиточного минимума - 2 361 гривну", - говорит эксперт. - "Если человек зарабатывает, - например, работает сторожем и получает какую-то копейку, но меньше, чем 2 361 гривна, то государство доплачивает ему, чтобы доход стал таким, как прожиточный минимум".

Ранее мы рассказывали, какие будут пенсии в Украине в 2025 году - стоит ли ждать индексации.

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