Жилищный сертификат "еВідновлення" можно использовать для полного или частичного покрытия первого взноса ипотеки.

Правительство внесло изменения в условия программы "еОселя" в прифронтовых областях с целью содействия возвращению людей на деоккупированные территории. Об этом во время заседания Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня принимаем изменения в программу "еОселя", которые будут способствовать возвращению людей на деоккупированные территории, а также являются частью поддержки внутренне перемещенных лиц. В частности, в Черниговской, Харьковской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях можно будет приобрести жилье, которое не старше 10 лет", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что благодаря программе "еОселя" уже 13 тысяч семей имеют собственное жилье. Кроме того, правительство приняло решение, что жилищный сертификат "еВідновлення" можно использовать, чтобы частично или полностью покрыть первый взнос ипотеки по программе "Оселя", что можно сделать в "Дії":

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"На этой неделе было выплачено 837 млн грн нашим гражданам по программе "еВідновлення". Всего за время работы программы "еВідновлення" более 60 тыс. украинских семей получили средства на ремонт поврежденных домов".

По словам главы правительства, уже реализовано более 4 тысяч жилищных сертификатов на покупку нового жилья взамен разрушенного.

Восстановление разрушенного жилья - последние новости

В "Дії" расширили возможности для владельцев разрушенного во время войны жилья. Теперь владельцы разрушенного жилья на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий смогут подать заявление в международный Реестр убытков через "Дію".

В начале года в Украине упростили получение помощи по программе "еВідновлення". С февраля для прекращения права собственности на уничтоженный объект недвижимости достаточно выписки из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества, который можно получить у нотариуса или в местном совете.

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