По словам военного юриста, сначала родные получают 20% от всей суммы.

Семьи погибших защитников не получают сразу 15 миллионов гривен. Об этом заявил военный юрист Тарас Боровский в эфире Вечір.LIVE.

По его словам, сначала родные получают 20% от суммы, а именно 3 млн грн. Остальные 80% семье выплачивают в течение 40 месяцев равными частями.

"Так же эта сумма делится на всех членов семьи, которые имеют право получать эти деньги в первую очередь. Поэтому те средства не являются такими уж космическими", - подчеркнул Боровский.

Видео дня

Известно, что в Украине в случае гибели военного, его семья имеет право получить выплату в размере 15 млн грн. Также родные воинов имеют право получать бесплатную медицинскую помощь и льготное жилье.

"На размер помощи влияют обстоятельства гибели военного. Если он погиб во время боевых действий на фронте, то его родные имеют право на выплату в размере 15 млн грн. Если военный погиб в период прохождения военной службы, но не во время боевых действий, то объем компенсации будет меньше", - уточнили в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры".

Также юристы добавили, что выплату возмещения осуществляют за счет госбюджета Украины. Для того, чтобы получить такую выплату, семья погибшего военного, должна обратиться в соответствующие органы с заявлением и документами, подтверждающими факт его гибели.

Соцвыплаты в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в 2024 году средняя пенсия в Украине заметно выросла из-за мартовской индексации. Поэтому 57% украинских пенсионеров получают 4 тысячи гривен выплат в месяц и больше. Известно, что средняя пенсия в этом году выросла на 16% и составляет 5 816 гривен.

Также сообщалось, что Верховная Рада приняла закон, который позволяет военнослужащим самостоятельно определить членов его семьи или других людей, которым будут поступать выплаты в случае его исчезновения без вести или попадания в плен. За такой закон проголосовал 301 народный депутат.

Вас также могут заинтересовать новости: