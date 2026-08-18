В Украине перезахоронили первого главу ОУН Коновальца (фото, видео)

Ранее его тело было возвращено из Нидерландов.

В Украине прошла церемония перезахоронения первого председателя Организации украинских националистов (ОУН) Евгения Коновальца.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН. Процессия прошла на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом. В ней приняли участие президент Владимир Зеленский, премьер-министр Сергей Корецкий, глава Офиса президента Кирилл Буданов, председатель парламента Руслан Стефанчук, министр по делам ветеранов Виталий Ким, глава Минобороны Евгений Хмара и другие должностные лица.

Во время церемонии гроб Коновальца накрыли украинским флагом, который затем передали президенту. Хотя сама церемония и проходила во время воздушной тревоги, процессию не останавливали.

Как отметил глава Института национальной памяти Александр Алферов, захоронение Коновальца на этом месте является временным. Впоследствии его, как и ряд других украинских деятелей, планируют перезахоронить в Украинском национальном пантеоне на территории Киево-Печерской лавры.

"Мы говорим, что захоронение Коновальца и Мельников – это временно. Выделен специальный сектор для того, чтобы сюда привозить на временное перезахоронение тех великих украинских борцов за независимость, которые сейчас находятся за рубежом. В дальнейшем они будут перезахоронены на украинском пантеоне", – сказал Алферов.

Также, по его словам, Украина планирует вернуть тела таких деятелей, как Петлюра и Скоропадский.

Что этому предшествовало

11 августа в Нидерландах эксгумировали прах полковника Армии Украинской Народной Республики и первого председателя ОУН Евгения Коновальца, чтобы передать останки Украине. Уже 13 августа стало известно, что прах Коновальца доставили в Украину, где его встретили со всеми воинскими почестями.

Коновалец погиб 23 мая 1938 года в Роттердаме. Причиной смерти стал взрыв – советский агент передал ему коробку конфет, в которой находилось взрывчатое вещество.

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