А коллаборанты из большой Белозерки покинули населенный пункт на собственных транспортных средствах и уехали в оккупированный Крым.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты обороняются и наносят удары по населенным пунктам.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. Так, враг нанес авиаудары по Орехову, Кизомису и Станиславу, обстрелял ряд населенных пунктов на Запорожье и Херсонской области.

"В Энергодаре российские оккупанты организовали так называемую "эвакуацию" для членов семей работников Запорожской АЭС. При чем, сотрудникам электростанции выезд из города запрещен", - сообщили в Генштабе.

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По данным Генштаба, оккупационные власти анонсировали эвакуацию людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и гостиницы. "Однако, тех, кто согласился вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках", - уточняется в сообщении.

"Несколько иная ситуация сложилась в Большой Белозерке. На прошлой неделе большинство коллаборантов покинули населенный пункт на собственных транспортных средствах в направлении Крыма", - отметили в Генштабе.

Российская "эвакуация" жителей Энергодара

На днях так называемые "власти" оккупированной части Запорожской области объявили эвакуацию жителей ряда населенных пунктов, расположенных у линии фронта.

В МАГАТЭ подтвердили начало эвакуации жителей Энергодара, где проживает часть персонала захваченной россиянами Запорожской АЭС.

9 мая городской голова Дмитрий Орлов сообщил, что на фоне российской "эвакуации", которую объявили оккупанты в Энергодаре, наблюдается определенный ажиотаж. "Не работает интернет стационарный, который был раньше, не работают продовольственные магазины, аптеки. Ажиотаж по определенным категориям продуктов и средств первой необходимости. АЗС и банкоматы также пустые", - рассказал тогда о ситуации Орлов.

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