Он также добавил, что оккупационные власти уже несколько дней вывозят документацию, ожидая контрнаступления ВСУ.

На фоне российской "эвакуации", которую объявили оккупанты в Энергодаре, наблюдается заметный ажиотаж.

Об этом сообщил городской председатель Дмитрий Орлов в комментарии "Новостям Приазовья". Он рассказал, что россияне вывезли оборудование из медико-санитарной части, компьютерную технику, документацию, паспортный стол, который они расположили в помещении ЦПАУ.

"Не работает интернет стационарный, который был раньше, не работают продовольственные магазины и аптеки. Ажиотаж по определенным категориям продуктов и средств первой необходимости. АЗС и банкоматы также пустые", – рассказал о ситуации Орлов.

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Мэр добавил, что оккупационные власти уже несколько дней подряд вывозят документацию, ожидая контрнаступления ВСУ.

Ситуация в Запорожской области

Недавно так называемые "власти" оккупированной части Запорожской области заявили об эвакуации жителей ряда населенных пунктов, расположенных вблизи линии фронта.

В МАГАТЭ подтвердили начало эвакуации жителей Энергодара, где проживает большая часть персонала захваченной Россией Запорожской АЭС.

По данным Генштаба, из оккупированной части Запорожской области россияне вывозят коллаборантов, так называемую народную милицию с семьями.

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