Правоохранители сообщили о подозрении оккупационному главе Запорожской АЭС Олегу Романенко, который отсоединил станцию от энергосистемы Украины.
Как сообщает Служба безопасности Украины, до этого "назначения" россиянин был главным инженером Балаковской атомной электростанции в Саратовской области РФ.
"После захвата украинского энергообъекта Романенко стал "директором" созданной захватчиками "эксплуатирующей организации Запорожской АЭС", которая входит в структуру Росатома. Установлено, что в период с 11 марта по ноябрь прошлого года он обеспечил выполнение указания Москвы по отключению атомной электростанции от объединенной энергосистемы Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в дальнейшем "чиновник" организовывал работу атомного объекта в интересах России.
В частности, для этого он подстрекал работников АЭС поддержать оккупантов и сотрудничать с ними, а в случае несогласия угрожал "увольнением" и преследованиями со стороны карательных органов РФ.
Следователи сообщили Романенко подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
Ситуация на Запорожской АЭС
Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года. С тех пор они целенаправленно превращают АЭС в военную базу, минируя все вокруг.
Кроме того, промышленная площадка станции подвергалась периодическим обстрелам.
На АЭС постоянно присутствуют представители корпорации "Росатом". Им не хватает персонала, поскольку украинские работники станции в основном отказываются сотрудничать с оккупантами.
В конце марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил временно оккупированную ЗАЭС и сообщил, что ее больше невозможно защитить.