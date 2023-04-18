До этого "назначения" россиянин был главным инженером Балаковской атомной электростанции в Саратовской области РФ.

Правоохранители сообщили о подозрении оккупационному главе Запорожской АЭС Олегу Романенко, который отсоединил станцию от энергосистемы Украины.

Как сообщает Служба безопасности Украины, до этого "назначения" россиянин был главным инженером Балаковской атомной электростанции в Саратовской области РФ.

"После захвата украинского энергообъекта Романенко стал "директором" созданной захватчиками "эксплуатирующей организации Запорожской АЭС", которая входит в структуру Росатома. Установлено, что в период с 11 марта по ноябрь прошлого года он обеспечил выполнение указания Москвы по отключению атомной электростанции от объединенной энергосистемы Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в дальнейшем "чиновник" организовывал работу атомного объекта в интересах России.

В частности, для этого он подстрекал работников АЭС поддержать оккупантов и сотрудничать с ними, а в случае несогласия угрожал "увольнением" и преследованиями со стороны карательных органов РФ.

Следователи сообщили Романенко подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Ситуация на Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года. С тех пор они целенаправленно превращают АЭС в военную базу, минируя все вокруг.

Кроме того, промышленная площадка станции подвергалась периодическим обстрелам.

На АЭС постоянно присутствуют представители корпорации "Росатом". Им не хватает персонала, поскольку украинские работники станции в основном отказываются сотрудничать с оккупантами.

В конце марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил временно оккупированную ЗАЭС и сообщил, что ее больше невозможно защитить.

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