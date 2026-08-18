В Днепропетровской области будут принудительно вывозить семьи с детьми еще из 16 сел

На этой территории по-прежнему находятся более двух тысяч детей.

В Днепропетровской области из-за сложной обстановки с безопасностью объявлена принудительная эвакуация семей с детьми еще из 16 населенных пунктов Синельниковского района. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Объявлена принудительная эвакуация еще из 16 населенных пунктов Николаевской, Петропавловской и Украинской общин, расположенных в Синельниковском районе. В течение месяца оттуда должны выехать семьи с детьми. Родители, опекуны или законные представители должны вывезти на более безопасные территории 2177 мальчиков и девочек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в переезде семьям помогают Нацполиция и волонтеры, которые выбирают маршруты, ориентируясь на ситуацию с безопасностью. Они используют бронированные автомобили и бронежилеты.

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"Сначала людей доставляют в транзитные центры. Далее, если это необходимо, помогают с расселением", – отметил Ганжа.

Ситуация в Днепропетровской области

В июне из 23 населенных пунктов Синельниковского района началась принудительная эвакуация семей с детьми. Это касалось Шахтерской, Дубовиковской и Богиновской общин. Всего к тому времени из указанного района уже выехали более 49,5 тыс. человек.

Недавно в Генштабе заявили, что Силы обороны продолжают освобождение Днепропетровской области от российских войск. Полный контроль над областью еще не восстановлен. Под оккупацией пока остается район населенного пункта Дачное.

Наступательная операция на Александровском направлении продолжается с января 2026 года. По данным Генштаба, в ее рамках украинские военные освободили 26 населенных пунктов в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

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