Глава МИД утверждает, что из Вашингтона уже поступают позитивные сигналы о том, что соответствующая помощь будет оказана.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсирует оказание Соединенными Штатами Америки помощи для Украины с вакцинами от коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Мы работаем с американской администрацией. Я абсолютно вас уверяю, что по линии МИД эта работа ведется. Наше посольство в Вашингтоне работает над тем, чтобы Соединенные Штаты помогли Украине с вакцинами", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что в этом вопросе "уже есть позитивные сигналы о том, что такая помощь будет".

Кулеба уточнил, что как только количество доз вакцин и сроки поступления вакцин будут согласованы, соответствующая информация будет обнародована.

"Сейчас идет переговорный процесс о том, когда это именно произойдет", - заявил Кулеба.

Вакцинация в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, и CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, а также вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 получили прививки 24 тыс. 494 человека. С начала прививочной кампании привиты 783 тыс. 812 человек.

В лист ожидания вакцинации уже записались 519 тыс. 165 человек.

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Автор: Олег Давыгора