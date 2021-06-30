Правительству и парламенту пора переходить от теории, деклараций и инициатив к практике, отметил нардеп.

Депутатская группа «Партия «ЗА МАЙБУТНЄ» поддержала создание Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам защиты прав инвесторов (проект постановления № 5659). Представлять политическую партию «ЗА МАЙБУТНЄ» в ВСК поручено народному депутату Сергею Лабазюку.

«ЗА МАЙБУТНЄ» постоянно и последовательно выступает за более решительные и практические шаги государства по вопросам защиты интересов бизнеса и создания благоприятного инвестиционного климата. Ведь только при таких условиях в стране стабильно будут создаваться высокооплачиваемые рабочие места, будет наполняться бюджет, что позволит решать амбициозные социальные задачи. Только при благоприятных условиях бизнес может стать драйвером действительно мощного роста украинской экономики.

Как отметил в Верховной Раде народный депутат, член ВСК по вопросам защиты прав инвесторов Сергей Лабазюк, сейчас власть — и правительство, и парламент — все больше говорят о защите интересов бизнеса и создания благоприятного инвестиционного климата. Что очень хорошо, поскольку это свидетельствует о понимании важности вопроса. Но, по словам Лабазюка, декларации и инициативы, к сожалению, мало воплощаются на практике, а, следовательно, пора переходить от теории к практике.

«Недостаточно одного принятого законопроекта или постановления. Бизнес и инвесторов нужно поддерживать постоянно. Сегодня Верховная Рада создала спецкомиссию. И очень хорошо, что все народные депутаты, которые выходили к трибуне, признали ее как аполитичный орган. Украинские парламентарии под разными флагами политических партий объединяются для того, чтобы все же защищать бизнес, на открытых площадках вести диалог с бизнесом, создавать условия для бизнеса, который, соответственно, будет создавать новые рабочие места для украинцев», — отметил Лабазюк.

Среди полномочий новообразованной ВСК — разработка законодательных инициатив и определение приоритетных направлений совершенствования законодательства в сфере защиты бизнеса и инвестиций. Комиссия будет сотрудничать с бизнес-ассоциациями и профильными структурами для содействия созданию беспрепятственных условий для привлечения инвестиций. А также будет собирать информацию о нарушениях прав бизнеса и инвесторов, обнародовать ее на парламентских слушаниях.

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Автор: Григорий Бондарь