"Серый" паспорт иностранца облегчает пребывание заграницей - рассказываем, как его получить.

Принятый недавно новый закон о мобилизации вводит дополнительные обязанности для мужчин призывного возраста, в том числе и для тех, кто находится заграницей. Теперь военнообязанные мужчины смогут получить паспорта только в Украине, а также будут ограничены в консульских услугах.

Жить и работать заграницей можно и без паспорта родной страны - для этого гражданину выдают так называемый "серый" паспорт или паспорт иностранца. "Серый" паспорт - это временный документ, который может получить лицо без гражданства страны, в которой пребывает. Он выдается на ограниченный срок и облегчает жизнь за рубежом. В зависимости от страны правила получения "серого" паспорта для украинцев немного отличаются.

"Серый" паспорт в Германии

В Германии украинцы могут получить Reiseausweis für Ausländer (дорожный документ иностранца), который выдается не более чем на 3 года. Его владелец может путешествовать по ЕС до 90 дней без визы, а также находиться в самой Германии. Такой "серый" документ не заменяет удостоверение личности - для этого нужно оформить вид на жительство в форме пластиковой карты.

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"Серый" паспорт Германии украинцам могут выдать в миграционной службе. С паспортом иностранца въехать в Украину не получится, если нет украинского заграничного паспорта.

"Серый" паспорт в Латвии

В Латвии так называемый "паспорт негражданина" могут получить все лица с не латвийским гражданством. Выдается документ в любом отделении Офиса гражданства и миграционных дел в течение 10 рабочих дней. Обладатели "серого" латвийского паспорта могут путешествовать по странам Шенгенской зоны без визы.

"Серый" паспорт Эстонии

Получить "серый" паспорт в Эстонии могут лишь те украинцы, кто имеет законное право жить в стране или разрешение на проживание, а также не имеют и не могут получить заграничный проездной документ.

Условия выдачи "паспорта иностранца" указаны на сайте. Документ действует до 10 лет. С ним украинцы могут путешествовать по странам ЕС, получать соцвыплаты и устроить ребенка в садик или школу. А если владелец "серого" паспорт сдаст экзамены на владение эстонским языком и знание истории, то сможет претендовать на гражданство Эстонии.

"Серый" паспорт Польши

Польский "серый" паспорт называется временным удостоверением личности иностранца. Документ обеспечивает международную защиту и позволяет легально пребывать в Польше. Заявление на получение "паспорта иностранца" подают лично или по почте в Отделении по правам беженцев в Варшаве, а список документов опубликован на официальном сайте.

"Серый" паспорт Финляндии

"Паспорт иностранца" или Muukalaispassi выдают лицам, которые имеют вид на жительство в Финляндии и не могут получить паспорт страны своего гражданства. Без вида на жительство документ не выдается. Действует Muukalaispassi 5 лет или до получения паспорта родной страны. Выдается документ в пунктах обслуживания Иммиграционной службы - подробности ищите на сайте.

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