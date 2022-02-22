Российская сторона готовится к какому-то важному политическому решению, предупредил руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Вчерашние события можно приравнять к событиям 2014 года, когда была проведена спецоперация по оккупации Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей.

По его словам, вполне оправдались прогнозы, которые он озвучил накануне, что Россия готовится к какому-то важному политическому решению.

Так, РФ провела заседание Совбеза, на котором приняла решение о признании "ЛДНР", указы об этом впоследствии подписал президент РФ Владимир Путин.

"На этом заседании стало понятно, что созданная накануне информационная истерия служила для того, чтобы министр обороны, министр внутренних дел, глава ФСБ РФ смогли в своих речах вспомнить о тех "ужасах", которые якобы происходят на оккупированной территории", – рассказал Соловей.

Он напомнил, что накануне Россия через СМИ распространила ряд фейков, в частности о якобы обстрелов украинскими военными населенных пунктов на Донбассе, "прорыва украинских диверсантов" на территорию России и тому подобное.

"Заседание Совбеза РФ было похоже на постановку... Это заседание и события, которые предшествовали этому, можно приравнять к событиям 2014 года, когда была проведена спецоперация по оккупации Крыма. По факту, мы наблюдали такую же циничную спецоперацию Кремля по оккупации очередной части украинской территории", – заявил он.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". В них Путин для "поддержания мира" поручает ввести российские войска на территорию ОРДЛО.

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство в связи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина готовится подавать дополнительные материалы в Европейский суд по правам человека относительно действий России на Донбассе.

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