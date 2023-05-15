Судья продлил на 2 месяца срок действия процессуальных обязанностей.

На два месяца продлен срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, которого подозревают в злоупотреблениях властью и служебным положением и нанесении более 30 млн долларов ущерба государству. Об этом речь идет в сообщении Высшего антикоррупционного суда.

"В понедельник, 15 мая, следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил на 2 месяца срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего министра инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

Да, подозреваемый обязан:

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прибывать по требованию к следователю (детективу), прокурору и суду;

сообщать следователю (детективу), прокурору или суд о смене своего места жительства и места работы, выезды за пределы Киева и Киевской области;

воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами.

Экс-министр подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Ранее к нему была применена мера пресечения в виде залога.

Дело Пивоварского - детали

22 февраля экс-министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому и его заместителю сообщили о подозрении в злоупотреблениях, которые нанесли более 30 млн долларов убытков.

По данным следствия, в июле 2015 года тогдашний министр совместно со своим заместителем (в то время также председателем Тарифного совета Мининфраструктуры) обеспечили принятие приказа, по которому корабельный сбор с судов в морском порту "Южный" вместе с ГП "АМПУ" начали взимать и частные компании (в пропорции 50:50).

16 марта следственный судья ВАКС применил к бывшему министру инфраструктуры Украины меру пресечения в виде залога в размере 9 млн 997 тыс. 900 гривен. На подозреваемого возложены процессуальные обязанности, сроком действия - до 16 мая 2023 года включительно.

Подозреваемый обязан был не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога внести средства на соответствующий счет или обеспечить их внесение залогодателем. 17 марта Пивоварский сообщил, что залог внесен.