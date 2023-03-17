Суд подтвердил получение средств за залог.

Бывший министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил о внесении за него залога на сумму 9,997 млн грн.

Об этом экс-министр написал в Facebook. Он отметил, что суд подтвердил получение средств за залог. Напомним, 16 марта ВАКС назначил Пивоварскому залог в размере 10 млн грн за вероятное злоупотребление властью.

Дело Пивоварского

По информации следствия, в 2015 году тогдашний министр издал приказ, который разрешил частным компаниям взимать половину корабельных сборов в морском порту "Пивденный". Хотя акватория порта является госсобственностью и находится в пользовании администрации морских портов Украины (АМПУ), поэтому право взимать корабельные сборы имеет только госпредприятие.

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Пивоварский заявляет, что поступления от корабельного сбора распределяются между пользователем портовой акватории (в данном случае АМПУ) и владельцем операционной акватории причала (в данном случае – частной компанией "ТІС"), поэтому, по его мнению, приказ министерства не был преступлением.

22 февраля 2023 года экс-министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому и его заместителю сообщили о подозрении в злоупотреблениях, которые нанесли государству более $30 млн убытков.

Пивоварский был министром инфраструктуры в правительстве Арсения Яценюка с декабря 2014 года по апрель 2016 года.

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