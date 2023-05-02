Речь идет о месте, которое хорошо ему знакомо.

Бывший министр образования Украины Сергей Шкарлет сообщил о новой должности, которую получил в своей "родной" Черниговской области. Ранее он написал заявление на увольнение с орфографической ошибкой, чем поразил украинцев.

Шкарлет в своем Telegram отметил, что речь идет о месте в Национальном университете "Черниговская политехника", с которым он хорошо знаком.

"Со вчерашнего дня вернулся в родную Черниговскую Политехнику на должность первого проректора", - отмечает он.

Среди основных приоритетов на этой должности Шкарлет определяет продолжение восстановления университета; подготовка и проведение вступительной кампании 2023 года.

Также среди приоритетов - развитие международного сотрудничества, в частности расширение пула университетов-партнеров по программе Эразмус+, сотрудничество с Глиндорским университетом (Великобритания) в рамках программы Twinning, стажировки студентов. Бывший министр говорит, что впереди много работы и задач.

Отставка Сергея Шкарлета с должности министра - главное

Как известно, 20 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки. Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов. На этой должности он был с декабря 2020 года. Он тогда написал, что продолжит работать в сфере образования и науки.

Ранее Сергея Шкарлета обвиняли, что в его диссертации есть плагиат. Также ему вменяли то, что в прошлом он якобы был членом Партии регионов.

В апреле 2021 года Шкарлет заявил, что Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Комитета по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО) по выявлению плагиата в его научных работах.

21 марта 2023 года на должность министра образования и науки ВР назначила директора Национального центра "Малая академия наук Украины" Оксена лесного.

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