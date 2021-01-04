Членов Комиссии из академической добродетели НУ "Черниговская политехника", которая отрицает наличие плагиата в работах экс-ректора высшего учебного заведения, а теперь министра образования и науки Сергея Шкарлета, поймали на плагиате.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях".
Так, в докторской диссертации председателя комиссии Виктории Маргасовой "Стратегия обеспечения устойчивости экономики Украины к угрозам экономической безопасности" нашли текстовые заимствования без надлежащих ссылок, синонимы и перефразирования в общей сложности на 70 страницах.
А в диссертации члена комиссии Алины Пинчук, которая также является доцентом и директором учебно-научного института экономики университета, нашли подозрительные и заведомо фальшивые публикации, а также многочисленный перекрестный академический плагиат.
Ученые считают, что Алина Пинчук в своей диссертации за 2020 год "Стратегия обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства в условиях диджитализации экономики Украины" присвоила текст, в частности, из диссертации преподавательницы этого же университета Татьяны Шестаковской. При этом у Шестаковской также в диссертации есть куски ранее написанной статьи Алины Пинчук.
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Скандал с назначением Шкарлета: что известно
- Кандидатуру Шкарлета на пост главы министра образования депутаты поддержали на заседании 17 декабря. Профильный комитет накануне не рекомендовал это назначение.
- Во время составления Шкарлетом присяги часть зала кричала «Позор», а часть громко аплодировала.
- Тогда нардепы заявили о намерении обжаловать решение, поскольку есть сомнения относительно прозрачности голосования.
- Позже студенты и преподаватели провели акцию протеста "СТОП Шкарлет", на что новоназначенный министр отреагировал фразой: "Я не спорю с ними. Радио не переговоришь».
Сергей Шкарлет: что известно о новом министре
- Шкарлет родился 19 октября 1972 года. Он учился в Киевском политехническом институте, специальность «Математическое обеспечение системы автоматизации», в Финансово-экономическом институте при Черниговском технологическом институте, специальность «Учет и аудит». Также учился в аспирантуре Международного научно-технического университета, специальность - «Предпринимательство, менеджмент и маркетинг», а также в докторантуре Национального авиационного университета, специальность - «Экономика и управление предприятиями».
- Был ректором Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая, а также ректором Черниговского национального технологического университета.
- Накануне назначения Шкарлета в министерство, в июне 2020-го, у членов профильного комитета ВР возникли вопросы о наличии плагиата в его диссертациях и «политической ангажированности» из-за информации СМИ о том, что в прошлом он был членом Партии регионов.
- Ученые обнаружили в его трудах более 87% скопированных цитат других авторов, которые сам и. о. министра как цитаты не указывал. Кое-где совпадали целые абзацы.
- Сам же Шкарлет впоследствии объяснил, что научные работы, в которых общественность обнаружила плагиат, были написаны либо в сотрудничестве с другими учеными, либо же только под его редактурой.
- После назначения Шкарлета в МОН не утихали студенческие протесты.
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