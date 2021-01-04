В докторской диссертации председателя комиссии Виктории Маргасовой нашли плагиата на 70 страниц.

Членов Комиссии из академической добродетели НУ "Черниговская политехника", которая отрицает наличие плагиата в работах экс-ректора высшего учебного заведения, а теперь министра образования и науки Сергея Шкарлета, поймали на плагиате.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях".

Так, в докторской диссертации председателя комиссии Виктории Маргасовой "Стратегия обеспечения устойчивости экономики Украины к угрозам экономической безопасности" нашли текстовые заимствования без надлежащих ссылок, синонимы и перефразирования в общей сложности на 70 страницах.

А в диссертации члена комиссии Алины Пинчук, которая также является доцентом и директором учебно-научного института экономики университета, нашли подозрительные и заведомо фальшивые публикации, а также многочисленный перекрестный академический плагиат.

Ученые считают, что Алина Пинчук в своей диссертации за 2020 год "Стратегия обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства в условиях диджитализации экономики Украины" присвоила текст, в частности, из диссертации преподавательницы этого же университета Татьяны Шестаковской. При этом у Шестаковской также в диссертации есть куски ранее написанной статьи Алины Пинчук.

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Скандал с назначением Шкарлета: что известно

Кандидатуру Шкарлета на пост главы министра образования депутаты поддержали на заседании 17 декабря. Профильный комитет накануне не рекомендовал это назначение.

Во время составления Шкарлетом присяги часть зала кричала «Позор», а часть громко аплодировала.

Тогда нардепы заявили о намерении обжаловать решение, поскольку есть сомнения относительно прозрачности голосования.

Позже студенты и преподаватели провели акцию протеста "СТОП Шкарлет", на что новоназначенный министр отреагировал фразой: "Я не спорю с ними. Радио не переговоришь».

Сергей Шкарлет: что известно о новом министре

Шкарлет родился 19 октября 1972 года. Он учился в Киевском политехническом институте, специальность «Математическое обеспечение системы автоматизации», в Финансово-экономическом институте при Черниговском технологическом институте, специальность «Учет и аудит». Также учился в аспирантуре Международного научно-технического университета, специальность - «Предпринимательство, менеджмент и маркетинг», а также в докторантуре Национального авиационного университета, специальность - «Экономика и управление предприятиями».

Был ректором Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая, а также ректором Черниговского национального технологического университета.

Накануне назначения Шкарлета в министерство, в июне 2020-го, у членов профильного комитета ВР возникли вопросы о наличии плагиата в его диссертациях и «политической ангажированности» из-за информации СМИ о том, что в прошлом он был членом Партии регионов.

Ученые обнаружили в его трудах более 87% скопированных цитат других авторов, которые сам и. о. министра как цитаты не указывал. Кое-где совпадали целые абзацы.

Сам же Шкарлет впоследствии объяснил, что научные работы, в которых общественность обнаружила плагиат, были написаны либо в сотрудничестве с другими учеными, либо же только под его редактурой.

После назначения Шкарлета в МОН не утихали студенческие протесты.

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Автор: Денис Прядко