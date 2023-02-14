Агентов интересовали позиции украинских защитников на Бахмутском, Краматорском и Северодонецком направлениях.

СБУ собрала доказательства вины четырех участников агентурных сетей российских спецслужб, которые собирали разведданные о местах дислокации и перемещении подразделений Сил обороны в прифронтовых районах Донбасса.

Как говорится в сообщении СБУ, агентов интересовали позиции украинских военных на Бахмутском, Краматорском и Северодонецком направлениях. Также они "сливали" россиянам информацию о координатах и техническом состоянии объектов критической инфраструктуры региона.

Разведывательная информация нужна была оккупантам для подготовки и проведения ракетных ударов по украинским городам.

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Сотрудники СБУ задержали российских агентов в ходе спецопераций на территории Донецкой и Луганской областей. Суд приговорил их на срок от 9 до 14 лет заключения.

Среди осужденных – агент, который передавал разведданные через своего "связного" из подконтрольного захватчикам "мгб днр". Другой преступник фиксировал места базирования подразделений ВСУ в Бахмуте и присылал соответствующие локации на чат-бот "пресс-службы народной милиции днр". Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности зарегистрировался в мессенджере под псевдонимом "чиполлино".

Также осужден житель Дружковки, который передавал развединформацию в так называемую "республиканскую гвардию днр" через свою сестру из временно оккупированной части Донецкой области.

Еще один вражеский приспешник – житель Северодонецка, который находился на постоянной связи с боевиком 2-го армейского корпуса РФ и присылал ему координаты базирования украинских войск.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по трем статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 258-3 ("участие в террористической группе или террористической организации");

ч. 1 ст. 111 ("государственная измена");

ч. 7 ст. 111-1 ("коллаборационная деятельность").

Задержание предателей Украины

В Украине, в том числе на освобожденных от российской оккупации территориях, регулярно разоблачают и задерживают предателей нашего государства. В частности, в январе в Херсоне правоохранители задержали бывшего сотрудника расформированной ГАИ. По данным СБУ, после захвата города он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и получил "должность" в местной оккупационной полиции.

Ранее СБУ задержала бывшего беркутовца, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков. После 24 февраля 2022 года он начал по собственной инициативе собирать информацию о дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка.

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